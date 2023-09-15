Середня пенсія в Україні зросте до 6 тисяч грн: Шмигаль анонсував початок реформи пенсійної системи

В Україні цьогоріч проведуть комплексну реформу пенсійної системи, яка дозволить підвищити середній розмір пенсійних виплат до 6 тисяч гривень на місяць.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

За його словами, вже цього року індексацію виплат буде проведено за новим принципом.

«Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію», — сказав Шмигаль.

Як відомо, у квітні 2023 року до Верховної ради внесений новий законопроєкт про пенсійну реформу керівництва фракції «Слуга народу». Він передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь найманих працівників.

Згідно з проєктом, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2% у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а з державного бюджету буде надходити співфінансуванння на паритетних засадах.

Водночас основною перешкодою для пенсійної реформи залишається відсутність повноцінного фондового ринку та інструментів, які б дозволяли зберегти пенсійні кошти. Наразі тільки ОВДП можуть теоретично забезпечити більшу дохідність, ніж інфляція.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень. Наступна індексація пенсій, за словами президента Володимира Зеленського, має відбутися вже у березні 2024-го, «як це й передбачено законом».

98

Читайте нас у Facebook та Instagram