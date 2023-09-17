Кинули на поталу натовпу: нардеп Хлань про причину смерті ексголови Херсонської ОДА Лагути

Депутат Херсонської обласної ради від «Євросолідарності» Сергій Хлань повідомив, що сьогодні вночі помер Геннадій Лагута, колишній голова Херсонської обласної адміністрації, який очолював область з жовтня 2021 року та був головою облради у період російського вторгнення. За словами Хланя, саме Лагуту звинувачували в здачі Херсонщини

«Сьогодні вночі в лікарні помер Геннадій Лагута, колишній голова Херсонської обласної адміністрації, його довели до самогубства. Він був головою обласної адміністрації як раз в перший період вторгнення.

Це його звинувачували в здачі Херсонщини, хоча в його обов'язках немає жодного слова про підготовки до оборони, такі завдання не ставились до моменту повномасштабного вторгнення та керівництво військами.

Але когось треба звинуватити, що Південь про@балі, так? Треба когось кинути натовпу? Ну от кинули. І натовп з задоволенням накинувся, начисто забувши про «шашличкі», «розмінування», «просто перестать стрелять». Забули ж? Бо не втік?

А ви знаєте, що Лагута єдиний хто не втік з Херсону? Що він забезпечив вивіз документів та евакуацію людей, блокування електронних ключів? Знаєте? Думаю ні.

А знаєте, що ОП три дні вторгнення не відповідали на дзвінки? От просто не брали слухавку від голови південної області. От в той самий час коли її пр@й@бували.

А ви знаєте, що люди, які зараз роблять з себе героїв просто зникли на тиждень? Теж не відповідали на дзвінки.

А декого довелось повертати аж з Хмельницького. Але вони зараз герої, а Лагута — здав Херсонщину. Дехто через тиждень з'явився в Херсоні і вільно себе почував разом з окупантами. Дивно, не знаходите? Людей за найменшу дотичність до ЗСУ чи підозрі у патріотизмі забирали на підвал, а представники влади вільно себе почували в окупованому Херсоні.

А знали, що саме він в Кропивницькому облаштував Херсонську обласну адміністрацію? А вже потім туди підтягнулися всі інші.

А знаєте, що справи щодо держзради по ньому так і немає? Є карна справа по скарзі дружини Колихаєва, яка вважала, що її чоловік задешево продав машину Лагуті. І от цією справою, суто цивільною, займалось ціле СБУ.

Так, СБУ того самого Баканова, в якому виявили десятки зрадників на ключових постах того самого пройоб@ного півдня.

Від мене єдина претензія до Геннадія, що він не захищався. Мовчав. Хоча йому було що розповісти цікавого. Мене просив не розповсюджувати те про що мені розповідав, але обов’язково прийде на це свій час. До речі, саме тому з цією владою розслідування перших днів війни ніколи не буде. Бо там таке полізе…

Ну що ж… рідним щирі співчуття, Геннадію царства небесного. Я впевнений, що це все колись стане відомим всім. Це буде найкраща пам'ять про людину, яка на своїй посаді насправді немало зробила в перші дні вторгнення",— написав Хлань у Facebook.

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