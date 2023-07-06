У Харкові через любителя «руського міра» у ДТП постраждали військові та спалахнув мовний скандал

В Україні в черговий раз виник мовний скандал — на цей раз у Харкові. Інциденту передувала ДТП, в якому постраждали військовослужбовці.

Як повідомляє «24 канал», водій, який перебував у нетверезому стані, «підрізав» автівку військовослужбовців — вона перекинулася. Один із бійців постраждав і був госпіталізований, інший чоловік отримав поранення. Винуватець з місця ДТП втік.

Поліцейські розшукали втікача. Під час допиту й спалахнув скандал через російську мову, бо порушник почав кричати, що живе понад 50 років у Харкові і що це — «російськомовне місто». Він вимагав від правоохоронців розпомляти з ним мовою окупанта.

Відео з інцедентом з`явилося у мережі. Інтернет-користувачі стверджували, що водій — прихильник «руського міра», який після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну казав, що «все буде добре». Виявляється, що він — відома у місті людина, яка вже неодноразово вчиняла злочини. Стверджується, що він проломив грудну клітину виховательці в дитячому садочку, зламав носа сусідці, побив двох неповнолітніх дівчат. І, як пишуть місцеві, не був за це покараний.

Тим часом у пресслужбі патрульної поліції Харкова журналістам заявили, що на момент складання матеріалів ДТП за медичною допомогою ніхто не звертався. На винуватця ДТП склали адміністративний протокол за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, за її вчинення, а також за те, що він відмовився проходити експертизу щодо стану алкогольного сп'яніння.

За даними журналістів, перед цим у Харкові спалахнув скандал між водієм таксі та пасажиркою, яка попросила чоловіка вимкнути російську музику. Той виконав її прохання, але влаштував справжню істерику, заявивши, що у «російськомовному» Харкові українською не розмовляють і порадив пасажирці «їхати на западенщину». Далі — більше. Водій заявив, що такої країни як Україна «не існує».

Нагадаємо, що нещодавно мовний скандал спалахнув і у Дніпрі. За інформацією уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, суд виніс постанову про застосування адміністративного штрафу у розмірі 3 400 гривень до вчительки школи № 126, яка спілкувалася російською під час уроку.

Фото з мережі

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