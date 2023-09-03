Жахлива ДТП на Рівненщині: загинула дитина, багато людей постраждали (фото)

В Рівненській області, де нещодавно у ДТП загинув 13-річний підліток, сталась дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту загинула дитина, ще 8 людей отримали поранення. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, подія сталася сьогодні о 14:00 в с. Малушка Рівненського району. Зіткнулися два легкових автомобілі. В результаті одна дитина загинула, а ще 8 осіб, з яких три дитини, постраждали. Постраждалих наразі госпіталізовано в лікарню.

«Для деблокування тіла загиблої дитини залучалося 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС», — повідомили в службі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії. А наприкінці травня суддя біля блокпоста у Києві збив насмерть 23-річного бійця Нацгвардії.

Крім того, «ФАКТИ» повідомляли, що в Румунії, у місті Неводарі у понеділок, 28 серпня, сталася аварія за участю автобуса, який прямував з Одеси до Констанци.

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