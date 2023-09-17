Викрали росіяни: стало відомо, де знаходиться мер Херсона Колихаєв

Меру Херсона Ігорю Колихаєву, який під час російського вторгнення очолював місто, Міжнародний комітет Червоного Хреста надав статус полоненого.

Колихаєва викрали росіяни у червні 2022 року, повідомляє «Суспільне».

Інформацію про надання статусу підтвердив син Колихаєва. За його словами, статус змінився, коли росія подала мера до списку полонених.

«Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території рф. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу», — сказав Святослав Колихаєв.

Після вторгнення росіян до Херсона Колихаєв залишився у місті та продовжив роботу.

Після того, як росіяни призначили свою владу, Колихаєв звернувся до Офісу президента з цього приводу. Пізніше він повідомив, що залишається у місті та працює дистанційно.

28 червня 2022 року у Херсоні російські військові викрали міського голову Ігоря Колихаєва, повідомила його радниця Галина Ляшевська. З липня 2022 року повноваження Херсонського міського голови тимчасово виконувала секретарка міської ради Галина Лугова.

У березні 2023 року президент Зеленський призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Нагадаємо, сьогодні вночі помер колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута, якого звинувачували у здачі росіянам півдня України. За словами депутата Херсонської обласної ради від «Євросолідарності» Сергія Хланя, Лагуту довели до самогубства.

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