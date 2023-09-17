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Спорт

Виступив на нуль: фігурист з Індії «здивував» суддів складністю прокату на елітних змаганнях (відео)

16:43 17 вересня 2023
Сімар Баджадж з Індії

Свідками по-своєму унікального виступу стали глядачі юніорського Гран-прі з фігурного катання, що відбувався в японській Осаці.

16-річний Сімар Баджадж з Індії виконав майже трихвилинну програму, за яку отримав рекордно низькі 5,51 бали. При цьому за технічні елементи судді взагалі «нагородили» спортсмена нулем. Не дивно, що індієць заслужено посів останнє місце серед 25 учасників.

Багато хто ставив питання, як цей хлопець взагалі отримав можливість виступати на змаганнях такого високого рівня, як Гран-прі. Насправді, все просто — право на виступ було в кожного, кого зареєструвала національна федерація, а оскільки успішних професійних фігуристів в Індії просто немає, то функціонери відправили туди юного Баджаджа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійському чемпіону з фігурного катання росіянину Роману Костомарову ампутували обидві стопи.

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