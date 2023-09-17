Андрій Стріхарський привітав рятівників з професійним святом та нагородив грамотами ВРУ працівників ДСНС Черкащини

17 вересня в Україні відзначають День рятівника — професійне свято працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадян, які зробили свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей.

Ці надзвичайно мужні й віддані люди завжди готові до викликів. Кожен їхній виїзд є випробуванням міцності духу та професіоналізму, адже рятівники ризикують власними життями, щоб врятувати життя і домівки інших людей. Кожного дня, а особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, рятувальники проявляють героїзм і виконують надзвичайно важливі та небезпечні завдання для збереження життя та безпеки цивільного населення.

Андрій Стріхарський висловив щиру подяку рятівникам за їхню героїчну працю

Напередодні Дня рятівника народний депутат Андрій Стріхарський відвідав Корсунь-Шевченківській, де привітав працівників 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Черкаській області з професійним святом. На урочистій події він вручив грамоти Верховної Ради України за заслуги перед українським народом пожежникам-рятувальникам, двом братам, які відзначились своєю мужністю та професіоналізмом на службі, — майстру-сержанту Олександру Калініченку та головному майстру-сержанту Сергію Калініченку. Також за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий внесок у розвиток пожежно-рятувальної служби почесними грамотами Корсунь-Шевченківської міської ради були нагороджені інші офіцери та сержанти служби.

У присутності в.о. міського голови Віталія Мацюка, полковника служби цивільного захисту Олександра Бондаря, секретаря Черкаської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексія Пєчнікова та особового складу частини, Андрій Стріхарський висловив щиру подяку рятівникам за їхню героїчну працю.

«Для всієї країни ви — справжні герої, які готові ризикувати життям та діяти в найскладніших ситуаціях. Ви віддаєте багато сил для того, щоб захищати та допомогати іншим. Ваша робота — це прояв відваги та професіоналізму», — зазначив Андрій Стріхарський.

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