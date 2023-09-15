- 11:12 Ніжні та соковиті оладки з цвітної капусти з солодким перцем: хоч на сніданок, хоч на гарнір, хоч на закуску (відеорецепт)
- 10:48 «Хочу відчувати себе жінкою»: Ілона Гвоздьова наважилася лягти під ніж хірурга
- 10:23 Водії електросамокатів ризикують попасти на 17 тисяч гривень: за що поліція штрафує їх безжально
- 09:59 На окупованій території назріває масштабна екологічна катастрофа, — ЦНС
- 09:36 Розкочегарить наче влітку: синоптики пообіцяли українцям +30 на кінець вересня
- 09:14 За ніч ППО знищила над Україною 35 дронів-камікадзе та крилатих ракет
- 08:47 Ключ від Бахмута: у ЗСУ розповіли, як звільнення Кліщіївки вплине на перебіг українського контрнаступу
- 08:18 Овнам та Ракам варто довіритися інтуїції, а надто активним Терезам потрібно зробити паузу: гороскоп на 18 вересня 2023 року
- 07:20 Чарівна Магучих із рекордом сезону виграла суперфінал «Діамантової ліги»: відео переможного стрибка
- 17.09 22:32 Смузі із запеченим гарбузом: чудова альтернатива першим стравам
- 17.09 22:00 Меган Маркл поспілкувалася з провідними військовими генералами
- 17.09 21:30 «Іноді біль — це найменше зло»: як пережити війну без ПТСР
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: Virginia González
Розмір: 39×26 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Ніхто не знав, коли той чоловік з’явився в їхньому місті. Інколи всім здавалося, що він був там завжди. Стоячи на колінах на напівстертих ногами перехожих камʼяних плитах міської площі, шматочками кольорової крейди він постійно щось малював — янголів, дивовижні сонячні краєвиди, щасливих дітей, яскраві квіти.
Люди давно звикли до цього чоловіка. Одні з них кидали монети. Прямо на малюнки. Інші зупинялися і довго з ним розмовляли. Зазвичай розповідали про свої турботи, про свої надії; про своїх дітей…
Чоловік мовчки слухав, продовжуючи малювати. Він завжди більше слухав, ніж говорив.
Одного разу чоловік почав збирати свої речі, вирішивши залишити це місто. Навколо зібралися люди і здивовано дивилися на нього. Хтось раптом сказав: «Ну, добре, ти вирішив від нас піти. Але залиш хоч що-небудь. Напам’ять…»
Чоловік показав порожні руки. Що він міг їм залишити, якщо у нього нічого не було?
Проте люди, обступивши його зі всіх боків, чогось чекали. Тоді він дістав із наплічника різнобарвні шматочки крейди, якими малював янголів, квіти і чиїсь мрії, і роздав їх присутнім. Після цього, не промовивши ні слова, пішов собі.
І знаєте, що зробили люди з отими шматочками кольорової крейди? Та практично нічого. Хтось віддав сусідові, хтось відніс у місцевий природознавчий музей, хтось просто поклав у шухляду та з часом про них взагалі забув.
І лише одна маленька дівчинка відчула, що їй випала рідкісна можливість розмалювати світ кольорами дитячих мрій. І вона почала малювати. Щодня. Щогодини. Щохвилини. І після школи стала відомою художницею. Вона, на відміну від інших, свій шанс, подарований долею, не змарнувала…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 753 мм