Овнам та Ракам варто довіритися інтуїції, а надто активним Терезам потрібно зробити паузу: гороскоп на 18 вересня 2023 року

Починається новий робочий тиждень, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку. Його перший день, понеділок, 18 вересня, вважають днем, коли усі представники зодіакального кола можуть почувати себе невдоволеними — у професіональному та побутовому плані, та й взагалі у цілому. Втім, не варто себе надто картати — це все негативний вплив Місяця, який минеться. Сьогоднішній день підійде для аналізу своїх помилок, що дозволить уникати їх у майбутньому.

Овен

Сьогодні зірки радять Овнам стати обачнішими, частіше дослухатися до своєї інтуїції та вмикати інстинкт самозбереження: від цього може залежати не тільки перебіг власних справ, а й благополуччя партнерського проєкту. Якщо є ті чи інші побоювання щодо інших людей, саме час детально їх перевірити. Не буде зайвою перевірка систем безпеки, особливо правової та фінансової, інформує Ukr.Media.

Телець

Сьогодні зірки радять Тельцям не уникати запропонованої бесіди: незважаючи на підвищену емоційність і неповну відвертість із боку співрозмовника, вона буде пізнавальною й конструктивною. Добре обговорювати умови довіри, оргпитання і деталі, пов'язані з планами на майбутнє. Це слушний момент для професійних консультацій, приватних нарад, візитів у закриті установи.

Близнюки

Сьогодні зірки радять Близнюкам перейти в режим повсякденної рутини. На перше місце краще поставити роботу, здоров'я, безпеку або пошук життєво важливих послуг. Успіху допоможуть проникливість і копіткість. День підходить для роботи з документами, особливо архівними і секретними. Може знадобитися нарада або візит до установи. Критичні деталі краще обговорювати за закритими дверима.

Рак

Цей день виявиться для Раків продуктивним, якщо вони коритимуться своїй інтуїції, а також дотримуватимуться своїх духовних ідеалів і професійних принципів. Обставини цієї доби налаштовують на відокремлені роздуми і дослідження, допомагають поглибленій роботі з документами і текстами, дають змогу наново систематизувати отриману останнім часом інформацію і зробити з неї правильні висновки.

Лев

Сьогодні зірки радять Левам звернути увагу на свої житлові обставини, минуле і борги перед близькими, а також на будь-який «пасив». Не варто уникати неприємної розмови: вона допоможе уточнити плани, встановити контроль, зняти страхи й упередження. Добре обговорювати теми, пов'язані зі спадщиною, іпотекою, старим житлом, межами володінь і безпекою. Важливо вникати в деталі.

Діва

Цей день активізує мислення Дів, додаючи до їхнього природного раціоналізму серйозність і проникливість. Вони легко аналізуватимуть і систематизуватимуть інформацію. Багато Дів будуть чудовими дослідниками, від них не вислизнуть ні явні, ні приховані деталі. День підходить для приватних нарад і роботи з документами. Можливо, доведеться відвідати закриті або занедбані місця.

Терези

Сьогодні зірки радять Терезам зробити перерву в активних діях. День знижує ентузіазм і маневреність, натомість може посилити залежність від матеріальних або психологічних чинників, змусити увімкнути підозрілість або здоровий глузд. Вдалий момент для того, щоб упорядкувати фінанси, господарство і супутні документи, перевірити список покупок і пошукати, на чому можна заощадити.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіони чутливі, але здатні тримати свої почуття і потреби під контролем. День може схилити їх до скритності або аскетизму, але не зробить мовчазними відлюдниками. Вони обговорюватимуть цікаві їм питання, виявляться хорошими психологами і консультантами. Темою цього дня може стати приватна нарада, інтенсивне листування, глибоке дослідження або роздуми, таємна поїздка.

Стрілець

Сьогодні зірки радять Стрільцям вибирати усамітнення, але не відриватися від світу. Коло спілкування бажано звузити до розумних меж, необхідних для ведення справ. День підходить для таємних бесід, для віддаленої (або відокремленої кабінетної) роботи з документами, кодами або текстами. Добре вивчати архіви, вести дослідження, занурюватися в спогади. Краще користуватися захищеними каналами зв'язку.

Козоріг

Сьогодні не всі Козороги оптимісти, але багато хто з них дивиться в майбутнє спокійно — можливо, тому, що воно здається їм передбачуваним. Їхньою головною проблемою може стати не відсутність вірного плану, розумної інформації та гарного шансу, а похмурий настрій. Зірки радять їм керуватися колишнім досвідом подолання проблем і вірити в хороше. Цінні якості цього дня — проникливість і терпіння.

Водолій

Сьогодні зірки нагадують Водоліям про необхідність бути обачнішими: контролювати свої емоції, фінанси і здоров'я, не розкривати подальших цілей, не поспішати з відповідальними рішеннями. Крок, який здається правильним із позицій минулого, може стати небезпечним для майбутнього. Краще обмежитися дослідженнями, приватними нарадами, чорновими планами, систематизацією спостережень і отриманих даних.

Риби

Сьогодні Риби можуть отримати очікувані новини з-за кордону, які нерідко будуть лише підтвердженням їхніх передбачень і розрахунків. Можливі повідомлення з міжнародних інстанцій, повідомлення від закордонних друзів або партнерів. Вдалий момент для листування з колегами з інших міст і країн, а також для узгодження договорів та інших спільних документів. Можливий інтерес до віддаленої роботи.

Раніше астрологиня Марина Скаді розповіла, на які знаки зодіаку чекає успіх на Місяці, що зростає, — з 16 до 28 вересня.

Фото Pixabay

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