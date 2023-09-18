Перед виходом на «завдання» одягав військову форму: у Дніпрі СБУ викрила ще одного російського агента (фото)

СБУ, яка на Львівщині викрила на співпраці з ворогом ув`язненого однієї з колоній, затримала у Дніпрі агента фсб, який видавав себе за військового.

Контррозвідка Служби безпеки України виявила ворожого агента в ході багатоетапної спецоперації. Його затримала «на гарячому» — зрадник збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті. Ворог був зацікавлений у даних, аби планувати бойові операції та диверсії, спрямовані на сповільнення українського контрнаступу в районах населенних пунктів Вугледар та Новосілки.

Фото СБУ

«Для маскування розвідувально-підривної діяльності зловмисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО», — йдеться у повідомленні.

Для збору розвідінформації фігурант регулярно об’їжджав територію міста, де фотографував українські об’єкти. Отримані дані російський агент передавав своєму «куратору» з фсб через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів, за що отримував гроші — їх переводили на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій.

Російського агента затримали під час виконання ним завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї.

Фото СБУ

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зрадник знаходиться він під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Києві був затриманий контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. Він займався підготовкою нових повітряних атак рф по об’єктах критичної інфраструктури столиці.

Фото СБУ

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