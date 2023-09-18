Астрологи не лише дали поради всім знакам зодіаку на поточний тиждень, з 18 по 24 вересня, а й розповіли, яким обіцяє бути для них ця семиденка у фінансовому плані.

Овен

Для представників цього Знаку, згідно з фінансовим гороскопом, важливо звільнитися від своїх внутрішніх бар'єрів. Внутрішні сумніви та страхи можуть негативно вплинути на фінансові потоки. Для Овнів важливо вірити у себе, працювати спокійно і без зайвої метушні, докладати зусиль так, щоб результати насамперед задовольняли їх самих. Здійснення покупок цього тижня цілком доречно, але краще робити їх продумано, рекомендує slovofraza.com.

Телець

Багато хто з Тельців до кінця вересня почне замислюватися про те, що вони хотіли б змінити у своєму житті, включаючи сферу фінансів. Це може включати роздуми про зміну кар'єри, професійну перепідготовку, створення свого бізнесу або інші перспективні починання. Проте зараз рано робити рішучі кроки, оскільки астрологічні чинники перебувають у нестабільному стані.

Близнюки

Для Близнюків активна участь допоможе їм залишитися у рамках бюджету. Обов'язкові витрати є неминучими, але їх можна спрямувати у напрямку, що приносить користь. Особливо важливо передбачити витрати, які можуть виникнути несподівано або у невідповідний момент: негайно відкладати гроші для оплати кредитів або рахунків, доповнйте аптечку ліками та завчасно закуповувайте кормом для домашніх тварин. Близнюкам варто слідувати списку справ, щоб нічого не проґавити.

Рак

Щодо Раків, на цьому тижні на них чекає насичена програма. Вони братимуть участь у зустрічах, нарадах та мозкових штурмах, а також взаємодіятимуть із клієнтами та партнерами. Здається, що їхня ділова активність буде дуже високою, судячи зі стану зірок. Фахівці рекомендують їм приділити увагу якісному відпочинку, щоб уникнути перевтоми чи проблем із безсонням.

Лев

Левам радять стримувати витрати, оскільки у майбутньому гроші можуть знадобитися. Цього тижня добре займатиметься торгівлею, але краще уникати укладання важливих угод у п'ятницю або, принаймні, готуватися до них дуже уважно. Також це сприятливий час для відряджень, пошуку нової роботи чи ведення ділових переговорів. Позичати гроши близьким буде доречним.

Діва

Щодо Дів, то їхні життєві сфери тісно пов'язані наприкінці вересня: підтримка від близьких впливає на кар'єрні досягнення, самореалізація впливає на фізичне здоров'я, а фінансовий стан впливає на любовні можливості. Багато хто з Дів може відчути бажання порадувати своїх близьких, друзів чи партнера приємними сюрпризами. Це гарний час розпочати пошуки подарунків навіть на Новий Рік, оскільки, ймовірно, вони зможуть знайти предмети зі значними знижками, але це не позначиться на якості.

Терези

Терезам будуть відкриті нові можливості успіху через навчання та набуття нового досвіду. Зараз настав час удосконалення навичок. Цей період ідеально підходить для участі у тренінгах та курсах. Однак варто пам'ятати, що нічого не вийде без зусиль, і Терезам доведеться демонструвати свій прогрес на практиці. Крім того, важливо пильно стежити за своїми фінансами, оскільки існує небезпека стати жертвою шахраїв. Тому краще виявити обережність у фінансових питаннях.

Скорпіон

Що стосується Скорпіонів, то їм варто задуматися про майбутню відпустку. Усім нам потрібне енергетичне перезавантаження та зміна обстановки, але для чутливих Скорпіонів це особливо важливо, особливо під час або після осінньої хандри. Навіть невеликі незаплановані покупки можуть приносити радість, але за наявності фінансових можливостей варто почати відкладати частину грошей у скарбничку. Це створить фінансову подушку безпеки.

Стрілець

Стрільцям рекомендується уникати пасивності у своїх справах, особливо на початку тижня, оскільки енергетика Меркурія, покровителя фінансів, сильно змінюється в цей час. Важливо пам'ятати, що у цей період «вода не тече під камінь, що лежить», і щоб досягти успіху, Стрільцям потрібно докласти зусиль. Однак варто відзначити, що Всесвіт часто підтримує їхні зусилля, і віра у власні здібності допоможе їм зміцнити свій бюджет та досягти більшого успіху.

Козеріг

Негативні емоції у Козерогів можуть погано позначитися на їхньому фінансовому становищі і навіть запустити якусь «енергетичну програму бідності». Представникам цього Знаку слід переглянути своє ставлення до грошей, особливо якщо вони швидко йдуть з їхніх гаманців. Особливу увагу слід приділити аналізу своїх витрат. Якщо щось «зникає» і веде Козерогів до фінансових труднощів, необхідно розібратися з цією ситуацією якнайшвидше.

Водолій

У період з 18 по 24 вересня Водолії, можливо, захочуть змінити свою обстановку, що вимагатиме деяких фінансових вкладень. Починається відносно спокійний період, і навіть якщо виникнуть несподівані витрати, Водолії зрештою зможуть отримати з цього користь. Також можна спробувати зміцнити свої позиції у бізнесі чи роботі. Невелика сума, відкладена на майбутнє, може стати у нагоді.

Риби

Що стосується Риб, то зірки і планети радять їм якнайшвидше позбутися боргів. Краще утримуватися від надто гучних обіцянок і ставити перед собою досяжні завдання, постійно рухаючись уперед і не зупиняючись на досягнутому. У ці сім днів цілі багатьох Риб почнуть перетворюватися на реальність, за винятком випадків, коли вони ухиляються від них. Важливо не піддаватися спокусам і не нехтувати дією наприкінці вересня.

Раніше астрологиня Марина Скаді розповіла, на які знаки зодіаку чекає успіх у фінансовому плані на зростаючому Місяці, з 16 по 28 вересня.

Фото Pixabay

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