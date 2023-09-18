37.66 / 38.37 40.41 / 41.28
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Готуйте документи: під Києвом розпочалася масова перевірка місцевих мешканців

13:09 18 вересня 2023
Поліцейські

В Україні через війну з росією ввели комендантську годину, яка, зокрема, в Києві, діє з 00:00 до 05:00. Є й інші безпекові заходи, зокрема, перевірка документів.

За словами голови Бориспільської районної державної адміністраці і Руслана Дяченка, ранком у понеділок, 18 вересня, правоохоронці розпочали проведення перевірочних заходів на території Бориспільського району.

«Під час проведення вказаних заходів у деяких населених пунктах району можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, проводитиметься перевірка документів. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства. Закликаємо зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей», — зазначив районний керівник.

Нагадаємо, що цього року навколо Києва та у столиці демонтували деякі блокпости, а деякі — перевели у «сплячий режим».

Фото зі сторінки Нацполіції у соцмережах

210

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчата

Витягнете щасливий квиток: життя яких знаків зодіаку кардинально зміниться восени

Годинник-гороскоп

Овнам та Ракам варто довіритися інтуїції, а надто активним Терезам потрібно зробити паузу: гороскоп на 18 вересня 2023 року

Карти Таро

Шанс змінити життя на краще: які знаки Зодіаку казково розбагатіють на наступному тижні

Архівне фото Пугачової з кіркоровим

Пугачова розлютилася: стало відомо, як кіркоров ледь не закрутив роман з відомою співачкою із Києва

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту