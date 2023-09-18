Екскерівник банку у Хмельницькій області «заробила» 5,5 млн гривень на сім'ях загиблих військових

В Україні триває боротьба з шахрайством. Після того, як було викрито шахраїв, які під виглядом «волонтерів» виманювали у воїнів ЗСУ гроші на авто, на Хмельниччині повідомили про підозру ще одній шахрайці. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області повідомлено про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника відділення банку за фактом заволодіння чужим майном (ч. 5 ст. 191 КК України). За даними слідства, жінка входила в довіру до родичів загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, які отримували компенсацію від держави. Вона пропонувала відкрити депозитний рахунок для отримання відсотків або обміняти національну валюту на долари США. Насправді ніяких грошових операцій підозрювана не здійснювала, а привласнювала кошти людей. На даний час відомо про трьох потерпілих. Загальна сума матеріальних збитків становить понад 5,5 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Шепетівського районного управління поліції ГУНП у Хмельницькій області.

Як писали «ФАКТИ», шахраї також намагаються заволодіти коштами громадян, пропонуючи людям неіснуючі види допомоги від іноземних партнерів.

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