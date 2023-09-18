«Хочу хоч раз побачити онуків, поки живий»: отець Меган Маркл закликав дочку до примирення

Батько герцогині Сассекської Томас Маркл з'явився у популярній телепрограмі Good Morning Britain і дав невелике ексклюзивне інтерв'ю. Він звернувся до дочки та зятя з проханням дати йому можливість хоча б раз побачити онуків, поки він ще живий.

«Я вбитий горем. Я дуже засмучений. Це жорстокий вчинок щодо дідуся — позбавляти права бачитися з внуками», — сказав 79-річний Маркл.

«У Каліфорнії я можу подати до суду для можливості побачитися з ними, але я не хочу цього робити… Немає нічого, що б вказувало на те, що я поганий. Я не зробив нічого поганого. Я по-справжньому люблячий батько, і Меган це знає, і немає виправдання такому поводженню зі мною…» — наголосив Томас.

Він додав, що не бачив доньку вже п'ять років.

Говорячи про те, якою була Меган раніше, Маркл сказав: «Вона жила зі мною з шостого класу до старшої школи, і я ніколи не помічав у ній нічого подібного. Я шокований тим, на яку жінку вона перетворилася. Меган не та людина, яку я знав як свою дочку».

В Томаса запитали, чи вважає він, що в цьому винен принц Гаррі.

«Я гадаю, що це вона більше впливає на Гаррі, ніж він на неї», — відповів Маркл.

Потім він знову заговорив про те, що не розуміє, чим так образив Меган.

«Я, як і раніше, люблю її, я любитиму її вічно. Це ніколи не зміниться, але я хочу, щоб вона звернулася до мене, дозволила мені побачитися з онуками та трохи заспокоїтися. Людей садять до в'язниці на п'ять років, і їм прощають їхні гріхи та злочини. Я ж нічого не робив… Гаразд, я завжди перепрошую за все, що зробив неправильно. Мені шкода, якщо моя дочка та її чоловік так вважають. Якщо я винен, напевно, вибачте мені…» — наголосив Томас.

Потім він порівняв себе з королем Чарльзом ІІІ.

«Ми обоє позбавлені контакту зі своїми онуками. Король Чарльз теж не зробив нічого поганого, і йому, так само як і мені, відмовляють у можливості бачитися з малюками», — зазначив Маркл.

Батько Меган сумнівається, що Вільям і Гаррі помиряться. І він не вірить у те, що зможе побачити Арчі та Лілібет. «Я відкритий для цього будь-коли, але не думаю, що це станеться. І я не вірю, що Гаррі є відкритим для мирних рішень. І Меган також. Важливо, щоб вони були готові до цього. Поки так не буде, нічого не станеться», — наголосив Томас Маркл.

Раніше повідомлялося, що Чарльз ІІІ запланував «мирні переговори» з принцом Гаррі.

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