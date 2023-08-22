Без Меган Маркл: Чарльз ІІІ запланував «мирні перемовини» з принцом Гаррі

У вересні король Чарльз III, який днями скликав екстрену сімейну нараду про майбутнє монархії, має намір зробити серйозну спробу примирення з молодшим сином. Західні ЗМІ називають навіть точну дату майбутньої зустрічі Його Величності та принца Гаррі. Вона запланована на 17 вересня. «Мирні перемовини» відбудуться у Лондоні.

Наголошується, що Чарльз заради них вніс зміни до свого робочого графіка та злегка посунув офіційний візит до Франції. Король вирушить туди на кілька днів пізніше, а саме — 20 вересня.

Чарльз пішов на це, щоб підлаштуватися під розклад принца Гаррі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», герцог та герцогиня Сассекські оголосили про те, що разом будуть присутні на «Іграх нескорених» у Дюссельдорфі. Церемонія закриття цих змагань має відбутися 16 вересня. І Гаррі буде зручно прилетіти на один день до Лондона.

Зазначається також, що Меган Маркл на «мирні переговори» Чарльз не кличе. Король, мабуть, не хоче, щоб невістка завадила його розмові з сином.

Ще одне джерело, близьке до двору, стверджує, що Чарльз уже обговорює з найближчими помічниками можливість участі Гаррі у святкуванні свого дня народження 14 листопада. Його Величності цього дня виповниться 75 років. Він не планує пишних заходів з цієї нагоди, проте хоче бачити за столом близьких родичів.

Якщо вереснева зустріч з Гаррі відбудеться добре, то герцога Сассекського, за словами інсайдера, буде запрошено на сімейне свято разом із сином Арчі. А ось на Меган знову, принаймні поки що, запрошення не поширюється. Герцогині пропонується залишитися вдома із дочкою Лілібет. Разом з тим Чарльз дав зрозуміти, що хотів би побачитися у листопаді також з онукою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що королівська родина офіційно не привітала Меган Маркл із 42-річчям.

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