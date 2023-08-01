Сассекси втрачають друзів: Бекхеми крупно посварилися з Меган Маркл і принцом Гаррі

Багато років тому Меган Маркл, яка не любить підкорятися правилам, коли вона ще була актрисою, до речі, не надто популярною, часто писала у своєму блозі The Tig про групу людей, яких вона називала своїми «найближчими друзями». Деякі були для неї «спорідненими душами», інші — знаменитостями, з якими вона познайомилася на заходах і вечірках.

Більшість представників цієї групи були запрошені потім на весілля Меган і принца Гаррі 2018 року. Здавалося, після того, як Маркл стала членом королівської сім'ї, її дружба з відомими людьми, особливо з британськими підданими, має зміцніти і стати вічною.

Нині практично з усіма старими друзями герцогиня Сассекська примудрилася посваритися. Одні просто перестали цікавити Меган, тому що вона, як їй здається, піднялася вище за них. Інших дружина принца Гаррі підозрює в тому, що саме вони зливали ЗМІ інформацію про те, що відбувається в родині Сассексів. І ці підозри глибоко образили багатьох.

Насамперед це стосується Девіда та Вікторії Бекхем. Вони були гостями на весіллі Гаррі та Меган. І після переїзду Сассексів до США подружні пари досить регулярно зустрічалися.

Перший дзвіночок пролунав, коли у квітні минулого року герцог і герцогиня не з'явилися на весіллі старшого сина Бекхемів Брукліна зі спадкоємицею мільйонів, американкою Ніколою Пельтц.

Девід і Вікторія не стали запрошувати Сассексів і тиждень тому, щоб відсвяткувати разом дебют Ліонеля Мессі в клубі «Інтер Маямі», яким володіє Бекхем. А вечірка після матчу була знатна — за участю Кім Кардаш'ян, Серени Вільямс та інших знаменитостей.

Ті, хто добре знає Меган, кажуть — є категорія людей, які були «помічені» герцогинею. Це слівце в її лексиконі означає, що вона їм більше не довіряє і спілкуватися з ними відмовляється.

Група «помічених» стає все більшою і більшою. Спочатку до неї потрапили батько Меган Томас Маркл, потім її подруга дитинства Нінакі Прідді. «Клеймо» несподівано опинилося на стилістці Джессіці Малруні, яку герцогиня не раз називала своєю «найкращою подругою назавжди». Діти Джессіки були пажами і подружками Меган на її весіллі.

У випадку з Бекхемами герцогиня звинуватила їх у зливі інформації журналістам. Це привело Девіда в «абсолютну лють». Він ніяк не міг повірити, що Меган могла запідозрити його і Вікторію. Адже вони так підтримували її, коли Маркл приїхала до Великої Британії.

Віднедавна Сассекси перестали спілкуватися і з іншими знаменитостями. Список виглядає переконливо: Джордж і Амаль Клуні, Орландо Блум і Кеті Перрі, Кортні Кокс.

Нині черговою «найкращою подругою назавжди» для Меган стала Вікторія Джексон, її найближча сусідка в Монтесіто. Ця пані та її чоловік Білл Гаті займаються розвитком брендів косметики, які запустили Дженніфер Лопес і Сінді Кроуфорд. Погодьтеся, корисне знайомство…

Раніше «ФАКТИ» писали, що принц Гаррі та Меган Маркл хотіли скористатися літаком президента США. Але Білий дім відмовив, не бажаючи «викликати ажіотаж», дозволивши Сассексам приєднатися до глави держави та першої леді.

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