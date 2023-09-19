В третій вівторок місяця, 19 вересня, зірки сприяють успіху у справах представників багатьох знаків зодіаку, вважають астрологи.



Для тих, хто зайнятий творчою роботою, особливо у галузі мистецтва, це дуже сприятливий час. Водночас у сфері любовних стосунків краще зробити паузу й поміркувати про істинність своїх почуттів, радять фахівці.



Овен

День розпочинається вдало. Ви отримуєте підтримку, якої давно потребували, і завдяки їй домагаєтеся виконання своїх давніх бажань. Це чудовий час для знайомств; ви зустрічаєте людей, які охоче розділять ваші захоплення стають справжніми друзями. У Овнів не виключений початок нових романів.

Пізніше можуть виникнути труднощі. Ситуація виходить з-під контролю, це дратує вас і змушує нервувати. Довіртеся плину подій; проблеми, що виникають, не такі серйозні, як може здатися.

Телець

Будьте уважні. Багато подій цього дня є більш важливими і серйозними, ніж може здатися на перший погляд. Спостерігайте за тим, що відбувається; якщо ви зробите правильні висновки, зможете уникнути багатьох проблем у майбутньому. Відносини з колегами та керівництвом складаються не так просто, як хотілося б.

Щоб уникнути непорозуміння, Тельцям доводиться знову і знову пояснювати речі, які здаються очевидними. Перш ніж братися за нові справи, особливо масштабні та складні, переконайтеся, що близькі вас підтримають; допомога вам може і не знадобитися, а ось слова схвалення та поради будуть потрібні напевно.

Близнюки

Подолати труднощі цього дня буде простіше, якщо ви постараєтеся реально оцінити ситуацію, не видаватимете бажане за дійсне. Вам доведеться багато зробити, і краще від початку налаштуватися на самостійну роботу. Трохи згодом вас підтримають давні друзі та союзники.

День приносить новини, які навряд чи припадуть Близнюкам до душі. Не поспішайте робити висновки: коли ви розберетеся в ситуації, виявиться, що все не так уже й погано. Збираючись у поїздки, майте на увазі, що вони можуть зайняти більше часу, ніж ви очікуєте, і принести чимало клопоту.

Рак

Можливі несподіванки, у тому числі дуже приємні, вдалі збіги, завдяки яким, ви досягнете результатів, на які раніше навіть не могли розраховувати. Ваше завдання — не губитись у неоднозначній ситуації, діяти так, як підказує інтуїція; на неї сьогодні можна покластися.

День приносить Ракам багато нових ідей; можливість втілити їх у життя обов'язково представиться найближчим часом. Добре проходять будь-які зустрічі в неформальній обстановці, вам неважко завоювати прихильність співрозмовників.

Лев

У першій половині дня варто бути обережнішими, у цей час краще не робити нічого важливого. Трохи згодом настане сприятливий момент для нових професійних починань, з'явиться шанс непогано заробити. До справ ви підходите творчо, і саме тому швидко досягаєте успіху.

У Левів можливі грошові надходження, зокрема значні. День сприятливий для покупок та інвестицій, а також складання довгострокових планів, що стосуються фінансів і майна. Не бійтеся брати на себе зобов'язання: ви не переоцінюєте своїх можливостей, можете правильно спрогнозувати розвиток ситуації.

Діва

Хоча зовсім уникнути труднощів навряд чи вдасться, день складеться непогано. Оптимізм і гарний настрій допомагають упоратися з вирішенням багатьох проблем. За нові справи ви беретеся з ентузіазмом, завдяки якому швидко досягаєте чудового результату. Легко порозумітися з колегами і діловими партнерами.

Деякі Діви отримають пропозиції, що відкривають привабливі перспективи. Чимало часу забирає вирішення особистих проблем, але це вас анітрохи не засмучує. Ви робите саме те, що вважаєте за потрібне, і знаєте, що робите правильно.

Терези

З'являється багато нових ідей, кожна з яких по-своєму хороша. Ви багато і плідно працюєте, не боїтеся труднощів і домагаєтеся свого, навіть якщо обставини складаються не найсприятливіші. Не виключено нових знайомств; людям, яких ви зустрінете сьогодні, судилося відіграти важливу роль у вашому житті.

Терезам дивним чином вдається навіть у складних ситуаціях знайти якийсь світлий бік. Будь-які розбіжності ви врегулюєте швидко та без зайвих емоцій. Можна займатися облаштуванням будинку чи офісу, купувати меблі та предмети інтер'єру.

Скорпіон

Відмінний день для того, щоб навчитися чогось, запозичити корисний досвід та розширити кругозір. Джерела інформації можуть бути найнесподіванішими, але важливо перевіряти будь-які відомості, що надходять. У Скорпіонів можуть розпочатися ділові відносини, які триватимуть не один рік і сприятимуть вашому кар'єрному зростанню.

Ви будете з півслова розуміти близьких, порозумієтеся з тими, з ким останнім часом не ладнали. Можливий початок нових відносин; будьте готові до того, що розвиватись вони будуть не зовсім так, як вам хотілося б.

Стрілець

Сприятливий день для роботи. Доклавши незначних зусиль, можна досягти великих успіхів. Ви працелюбні, наполегливі, готові долати перепони, саме тому досягаєте успіху в складних проєктах, отримуєте відмінні результати там, де інші зазнали невдачі.

Стрільцям можна приймати важливі рішення щодо особистого життя; ви розумієтеся на ситуації, добре розумієте, чого хочете і як цього досягти. Від далеких родичів ви отримаєте звістку, на яку давно чекали. Вітається прояв ініціативи у будь-яких справах.

Козоріг

День буде дуже плідним. Не все дається легко, але ви справляєтеся з будь-якими завданнями завдяки працьовитості та винахідливості. Часом доводиться вдаватися до нестандартних методів, це вас анітрохи не лякає. Вам подобається експериментувати, пробувати нове, і навіть якщо результат виявляється не таким добрим, як хотілося б, ви не відчуваєте розчарування.

Розбіжностей із близькими не виникне. Якщо ви з кимось нещодавно посварилися, то сьогодні легко зможете помиритися. Багато Козорогів у цей день мають корисні звички.

Водолій

Відкладіть нудні справи, займіться тим, що вам справді цікаво — саме так ви зможете досягти успіху. У Водоліїв з'являються нові можливості щодо творчої самореалізації, ваші таланти не залишаються непоміченими.

Ви впевнені в собі, не боїтеся ризикувати, відкрито говорите про свої почуття, щедро ділитеся ідеями — все це додає привабливості. Будь-які знайомства, що розпочалися цього дня, матимуть продовження. Можливо, воно виявиться не таким, як ви очікували, але приємних емоцій принесе чимало.

Риби

І вдома, і на роботі буде багато справ, причому не завжди цікавих. Щоб встигнути все, доведеться відмовитися від відпочинку та запланованих розваг, відкласти дружні зустрічі. Все це може зіпсувати настрій деяким Рибам, але, на щастя, ненадовго: представники знаку знову відчують себе чудово, коли побачать, яких результатів змогли досягти.

Ви поводитесь більш стримано і навіть холодно, ніж зазвичай, це може засмутити близьких. Намагайтеся не залишати особисті проблеми невирішеними — пізніше вони можуть нагадати себе.

Також не варто забувати, що 19 вересня, за Східним календарем, день Металевого Дракона.



Але оскільки люди, що народилися сьогодні, вважаються кулінарними експертами, то цей день іноді називають днем Дракона-Об'їдайла. Так звали героя української народної казки, а зараз це ще й прізвисько того, хто полюбляє не зовсім здорову їжу з фаст-фуду.

А взагалі Дракон — наполеглива істота, яка завжди йде до своєї мети. Ця його властивість надихає на безупинний пошук нового. Дуже часто Дракони обирають професії археологів, мореплавців або дослідників. Або, звичайно, охоронців у піцерії.

Характер Драконів вдало передають автори дитячих мультиків.

«Сьогодні спробуйте організувати пошукову експедицію. Подумайте, що б ви хотіли знайти, зробіть план своїх пошуків — це значно збільшить ваші шанси на знахідку цінних речей. Крім того, ваша наполегливість стане корисною для досягнення вражаючих результатів», — радять знавці Східної астрології.

Можливо, варто дослухатися до їх думки.

Про те, як восени зміниться життя деяких знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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