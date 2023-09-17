У третю неділю вересня у представників багатьох знаків Зодіаку ймовірні прояви симпатії з боку протилежної статі, певні астрологи.



Тому багатьом людям буде потрібен час, щоб у всьому розібратися. Крім того, варто бути уважнішими у вирішенні фінансових питань, радять фахівці.

Овен

Сприятливий день для пошуку союзників та однодумців, об'єднання зусиль. Можна розпочинати якісь спільні дії, розпочинати реалізацію спільних планів. Варто мати на увазі, що, хоча роль лідера безумовно відводиться вам, прислухатися до думки інших не завадить.

День підходить Овнам для занять спортом, активного відпочинку. Розумні фізичні навантаження помітно покращують самопочуття та настрій. Друга половина дня підходить для обговорення фінансових та майнових питань; ділове чуття вас не підведе.

Телець

Чудовий день для того, щоб навчитися чогось нового. Всі знання та навички, які ви набуваєте, незабаром виявляться корисними. Буде нагода познайомитися з цікавими людьми, чиї поради трохи пізніше допоможуть вам уникнути помилок у бізнесі.

Тельцям варто побачитись зі старими знайомими: вам є про що поговорити і що обговорити. Не виключено відновлення романтичних відносин, які колись були розірвані з вашої ініціативи. У другій половині дня можна робити великі покупки, підписувати важливі документи.

Близнюки

Перша половина дня минає досить напружено. У цей час не виключені конфлікти з людьми, з якими ви раніше добре ладнали, сварки через дрібниці. Деякі Близнюки навіть замисляться над розривом відносин, якими зовсім недавно дуже дорожили. Тут краще не поспішати — таке рішення має бути обдуманим та виваженим.

Друга половина дня порадує приємними звістками, подіями, які піднімуть настрій. У деяких Близнюків з'являться нові ідеї, реалізація яких обіцяє великий успіх. Імовірні успіхи у навчанні.

Рак

Хочеться порадувати себе і близьких, але здоровий глузд підказує, що момент для цього зараз не найкращий. Жага позитивних емоцій багатьох Раків штовхає на необачні вчинки, про які вони пізніше пошкодують. Утримайтеся від будь-яких значних витрат; гроші сьогодні краще заощаджувати, а не витрачати.

Від незапланованих покупок краще відмовитись, як і від будь-яких надмірностей. Знайдіть у собі сили протистояти спокусам, і потім ви неодноразово похвалите себе за твердість духу і принциповість. Друга половина дня травмонебезпечна, будьте обережні.

Лев

Вам дуже знадобиться вміння ладити з людьми і справляти на них сприятливе враження. Ви привабливі та вміло цим користуєтеся; навряд чи хтось відмовиться виконати ваше прохання, піти вам назустріч. Можливі романтичні захоплення. Нові відносини розвиватимуться стрімко і піднесуть чимало приємних сюрпризів.

У другій половині дня у Лавів з'являться чудові ідеї щодо роботи чи комерційної діяльності. У цей час можна щось вигідно купити чи продати, укласти угоди, які принесуть значний прибуток.

Діва

У всьому, що стосується грошей та цінного майна, будьте гранично обережні: є ризик зробити помилку, яка матиме неприємні наслідки. Дівам бажано керуватися власним здоровим глуздом, оскільки поради, яких ви сьогодні отримаєте чимало, частіше виявляються шкідливими, ніж корисними.

Нелегко порозумітися з оточуючими, ви не ладнаєте навіть з тими, кого раніше розуміли з півслова. Відносини закоханих можуть бути зіпсовані взаємними підозрами (швидше за все, абсолютно безпричинними) та необґрунтованими претензіями.

Терези

День проходить спокійно та досить плідно. Буде можливість навести лад у справах, вирішити питання, які не давали вам спокою останнім часом. Часом виникають розбіжності із союзниками та друзями, але завжди вдається знайти компроміс. Добре займатися справами, що дозволяють досягти результату якщо не негайно, то хоча б у найближчому майбутньому.

Для початку роботи над масштабними довгостроковими проєктами день не підходить: ви швидко втратите інтерес до них. Терезам корисне спілкування з людьми, які розділяють ваші інтереси та погляди на життя; Спільна діяльність може започаткувати романтичні стосунки.

Скорпіон

Труднощі не виключені, але ви знайдете спосіб і можливість подолати їх. Багато питань, які турбували вас останнім часом, вдасться вирішити завдяки підтримці старих знайомих. Майте на увазі: сьогодні багато хто захоче так чи інакше втрутитися у ваші справи; тільки вам вирішувати, кому це дозволити, а кому ні.

У Скорпіонів можливі незначні грошові надходження, вдалими будуть невеликі покупки. Від дорогих придбань краще відмовитися: швидше за все ви незабаром про них пошкодуєте. У другій половині дня небажані фізичні навантаження.

Стрілець

Сприятливий день для спілкування, особливо для початку відносин. На нових знайомих ви справляєте незабутнє враження; вони будуть абсолютно зачаровані вами, захочуть підтримати ваші ідеї, разом із вами взяти участь у якійсь цікавій справі. Можливі романтичні захоплення.

Гострим буде ділове чуття. Будь-які питання, що стосуються грошей та майна, ви вирішуєте швидко та правильно. Стрільці матимуть можливість у неформальній обстановці обговорити якісь робочі питання, заручитися підтримкою впливових осіб.

Козоріг

Прекрасний насичений день, що дає можливість показати себе з кращого боку, а також дізнатися багато цікавого про оточуючих. Легко зав'язуються знайомства, вам достатньо одного погляду, щоб скласти вірне враження про людей, яких ви бачите вперше.

Імовірні несподівані подарунки, можливі грошові надходження, які виявляться більшими, ніж ви припускали. Є шанс укласти вигідні угоди. Ділове чуття буде гострим навіть у Козорогів, нескінченно далеких від будь-якої комерційної діяльності.

Водолій

Ви легко знаходите спільну мову з оточуючими, часто здогадуєтеся про їхні таємні бажання та очікування, багато чого розумієте без слів. Буде шанс помиритися з тими, кого ви колись образили, відновити важливі відносини для всіх. До чужих слабкостей ви поблажливі; також варто ставитись і до власних — не варто захоплюватися самокритикою.

У Водоліїв добре складаються поїздки, навіть якщо доводиться збиратися в дорогу дуже швидко, немає часу продумати зручний маршрут, а попутники виявляються не дуже приємними.

Риби

Не поспішайте. Поспішні висновки, рішення, прийняті похапцем, — вірний шлях до засмучення і розчарування. Намагайтеся зайняти позицію спостерігача; дозвольте подіям розвиватися своєю чергою і подивіться, до чого це може призвести. Не варто панікувати, якщо не все йде так, як вам хотілося б, та й злитися на долю не варто.

Намагайтеся ні з ким не сваритися, а якщо розбіжності все ж таки виникли, шукайте компроміси — це краще, ніж обстоювати власні погляди, наживаючи ворогів і втрачаючи друзів. Риби мають небезпеку головного болю, безсоння; те й інше — наслідок сильних переживань. Бережіть себе.

Також варто нагадати, що за Східним прогнозом 17 вересня — це день Земляного Тигра, або як його часто називають азіати, Тигра-Манікюрника.

Виявляється, народжені у цей день люди ставляться дуже уважно до чистоти та краси своїх нігтів, тому дуже часто вибирають професії манікюрника, нейл-стиліста, майстра по педікюру.

Крім того, це люди з надзвичайною увагою, які відомі своєю товариськістю, вірністю, інтелектом та любов'ю до прекрасного.

«Сьогодні дуже важливо залишатися вірним своїм намірам. Не дозволяйте собі змінювати плани, навіть якщо вас спокусить щось інше. Фінансові вкладення в який-небудь проєкт сьогодні будуть вигідними. Інвестиції обов'язково виявляться успішними, можливо, не відразу, але з часом», — радять знавці Східної астрології.

А наостанок нагадаємо, що відомий мольфар і таролог спрогнозував долю Кримського моста: виявляється, ця споруда окупантів давно вже приречена, так як на енергетичному рівні її більше не існує.

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