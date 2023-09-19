У Тайсона Ф'юрі народилася сьома дитина: скільки важить син боксера-гренадера (фото)

Непереможний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC 35-річний Тайсон Ф'юрі, який через свої непомірні фінансові апетити зірвав бій з українцем Олександром Усиком, всьоме став батьком.

Звісткою про народження сина 33-річна дружина боксера Періс, яка оголосила про свою вагітність у березні, поділилася з журналом ОК.

«Ми на сьомому небі від щастя, що привітали нашого малюка у родині Ф'юрі. Його брати та сестри не можуть дочекатися зустрічі з ним. Наш хлопчик є найпрекраснішим доповненням, і ми переповнюємося любов'ю до нього. Це божевілля, як можна так швидко полюбити когось», — сказала Періс Фьюрі.

В свою чергу, Тайсон розмістив на своїй сторінці в Instagram фото з дружиною та новонародженим (вага малюка — 3 кг 230 грамів), загорнутим у білу ковдру. При цьому батьки та малюк позують на тлі соняшників.

Нагадаємо, що дочка боксера Афіна народилася в серпні 2021 року (тоді дівчинка ледь не померла), і багато хто очікував, що маля стане їхньою останньою дитиною.

Зазначимо, що Тайсон познайомився з Періс на весіллі спільних друзів, коли їй було лише 15, а йому 18. Якщо Тайсон виріс у циганській родині в Уайтеншоу, то Періс росла в традиційній родині мандрівників у Донкастері. Їхня друга зустріч відбулася на вечірці з нагоди 16-річчя дівчини. Після цього пара почала разом ходити в кіно та кататися на ковзанах щовихідних.

Традиційне весілля зіграли на очах у понад 300 гостей у рідному місті нареченої у листопаді 2008 року. За традицією мандрівників вони не спали разом до першої шлюбної ночі. «Навіть після того, як ми побралися, Тайсон спав у трейлері в будинку моїх батьків», — згадувала Періс.

Не зважаючи на те, що Ф'юрі почав пиячити і вживати наркотики між кінцем 2015-го та поверненням у бокс у 2018-му, Періс завжди залишалася поряд з ним. Вона сказала Тайсону, що вагітна Принцом Джоном Джеймсом менш як за 24 години до його перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році. А в день повернення Ф'юрі проти албанця Сефера Сефері у дружини стався викидень, але вона не говорила про це чоловікові до закінчення бою.

Тепер пара виховує сімох дітей — 14-річну Венесуелу Лінду, 11-річного Принца Джона Джеймса, 7-річного Принца Тайсона Люка II, 5-річну Валенсію, 4-річного Принца Адоніса, 2-річну Афіну та новонародженого сина, ім'я якого поки що не відоме.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг 28 жовтня, коли в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) битиметься з ексчемпіоном UFC камерунцем Френсісом Нганну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі похвалився синами-спортсменами.

Фото Instagram

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