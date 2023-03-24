Татові не до Усика: дружина Ф'юрі вагітна сьомою дитиною (фото)

Непереможний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі, через непомірні фінансові апетити якого зірвався супербій з українцем Олександром Усиком, оголосив, що його дружина Періс вагітна сьомою дитиною.

Циганський король поділився цією новиною в Instagram, опублікувавши зворушливий знімок із дружиною за їжею у кінотеатрі.

«Не все втрачено! У мене побачення з моєю прекрасною вагітною дружиною @ parisfury1. Бог великий. Сьома дитина на підході. Фантастичні новини, щоб підбадьорити мене», — написав Тайсон Ф'юрі.

Періс підтвердила цю новину, написавши під фото: «Малеча № 7 уже в дорозі, дасть Бог».

Нагадаємо, що дочка боксера Афіна народилася в серпні 2021 року (тоді дівчинка ледь не померла), і багато хто очікував, що малеча стане їхньою останньою дитиною. Але цього року у родині британця знову очікується поповнення.

Зазначимо, що Тайсон познайомився з Періс на весіллі спільних друзів, коли їй було лише 15, а йому 18. Якщо Тайсон виріс у циганській родині в Уайтеншоу, то Періс росла в традиційній родині мандрівників у Донкастері. Їхня друга зустріч відбулася на вечірці з нагоди 16-річчя дівчини. Після цього пара почала разом ходити в кіно та кататися на ковзанах щовихідних.

Традиційне весілля зіграли на очах у понад 300 гостей у рідному місті нареченої у листопаді 2008 року. За традицією мандрівників вони не спали разом до першої шлюбної ночі. «Навіть після того, як ми побралися, Тайсон спав у трейлері в будинку моїх батьків», — згадувала Періс.

Не зважаючи на те, що Ф'юрі почав пиячити і вживати наркотики між кінцем 2015-го та поверненням у бокс в 2018-му, Періс завжди залишалася поряд з ним. Вона сказала Тайсону, що вагітна Принцом Джоном Джеймсом менш як за 24 години до його перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році. А в день повернення Ф'юрі проти албанця Сефера Сефері у дружини стався викидень, але вона не говорила про це чоловікові до закінчення бою.

Наразі пара виховує шістьох дітей — 13-річну Венесуелу Лінду, 11-річного Принца Джона Джеймса, 6-річного Принца Тайсона Люка II, 5-річну Валенсію, 4-річного Принца Адоніса та Афіну, якій у серпні виповниться 2 роки.

Тайсон Ф'юрі з дружиною та дітьми

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі похвалився синами-спортсменами.

Фото Instagram

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