«З кадировською хворобою все дуже туманно»: голову Чечні могли отруїти славетним «Новічком»

Тема важкої хвороби керівника Чечні Рамзана Кадирова обговорюється у пресі досить давно. Звучали, наприклад, версії, що він при смерті, що у нього відмовили нирки і що він не встає з ліжка.

Російський опозиціонер Олександр Невзоров, проаналізувавши публікації на цю тему, не виключає, що симптоми хвороби Кадирова можуть свідчити про отруєння його «Новічком», який кремль застосовував у випадках з розвідником Сергієм Скрипалем, який втік з росії, а також з Олексієм Навальним, який наразі перебуває в колонії.

За словами Невзорова, господар кремля, незважаючи на заслуги наближених до нього людей, може «як справжній північний кореєць зжерти найвірнішого собаку», оскільки його оточенню багато відомо. Публіцист зазначає, що хоч би що сталося з чеченським лідером, «репутація путіна не дозволяє не запідозрити його». «У будь-якому випадку осад навіть у вірних „кадировців“ залишиться», — додав він, зазначивши, що із хворобою Кадирова «все туманно».

Тяжкий стан лідера Чечні підтверджують і в ГУР МО України. «Так, дійсно, є інформація, що військовий злочинець Кадиров перебуває у тяжкому стані — наявні хвороби загострилися і спричинили такий важкий стан», — сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Обозревателю» і додав, що дані підтверджуються з різних джерел, і що причиною хвороби не є поранення.

Раніше російські паблики писали, що особистий лікар сім'ї Кадирових Ельхан Сулейманов, який робив чеченському лідерові ін'єкції, міг бути вбитий — закопаний живцем.

Фото з Вікіпедії

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