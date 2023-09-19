Карабах напередодні ймовірної війни: Туреччина й Іран заявили про підтримку різних сторін конфлікту

На відміну від росії Туреччина ніколи не кидає своїх давніх союзників, і міністерство оборони цієї країни відразу заявило, що рішуче підтримує Азербайджан у його діях.

Зокрема, міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив, що Туреччина, як і завжди, поряд із Азербайджаном у його діях в Карабаху.

Про це він сказав у ході телефонної розмови з азербайджанським колегою Закіром Гасановим, повідомляє Report.

В той же час приходять повідомлення про те, що 31-а піхотна дивізія «Ашура» КВІР Ірану, дислокована в Тебрізі, приведена в бойову готовність.

Також повідомляється що у Тегеран, столицю Ірану, терміново вилетів російський «маршал поразки» шойгу.

Крім того, Іран попередив, що якщо Азербайджан почне військову операцію, то він втрутитися у війну на боці Вірменії. А іранські БПЛА-розвідники вже повним ходом кружляють над Карабахом

«Тут головне питання, чи втрутиться Іран, сьогодні воно ключове. Туреччина однозначно на боці Азербайджану і якщо Іран не втручається, то в принципі відновиться територіальна цілісність Азербайджану», — вважає український аналітик Ігор Рейтерович.



Також він назвав два сценарії розвитку подій у Карабасі.

Один з них передбачає втручання Ірану або «російських миротворців». Тоді, можливо, станеться ситуація, схожа на ту, що була під час Другої карабаської війни. Азербайджан знову звільнить частину території, можливо, якась частина залишиться під контролем Вірменії, але на перспективу просування Азербайджану є безальтернативним, — підкреслив Рейтерович.

Але найбільш ймовірно, що Іран все-таки не ризикне втручатися в ситуацію, оскільки країна й так перебуває під санкціями, а якось аргументувати своє втручання буде складно. Причому це буде нелегко як з погляду міжнародного права, так і з погляду логіки та ідеології країни.

«Виходить, що мусульмани воюють проти мусульман на боці християн і це навіть ідеологічно дивна ситуація. В Ірані є цілі групи, які перебувають при владі, і виступають категорично проти цього, кажуть, що наразі є інші проблеми й питання», — сказав політолог.

Нагадаємо, що у вівторок, 19 вересня Азербайджан розпочав «антитерористичні заходи» в Карабасі — із застосуванням високоточної зброї знищуються прифронтові та глибинні позиції і довготривалі вогневі точки, а також бойові машини і військові об'єкти ЗС Вірменії. Офіційний Баку вимагає від Єревана вивести з регіону вірменських військових і «розпустити режим Ханкенді».

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