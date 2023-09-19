Військова операція Азербайджану в Карабасі: росія заявила, що вчергове «кине» свого союзника Вірменію

Після того як сьогодні, 19 вересня, Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі, росія, схоже, знову відмовиться підтримати свого союзника, Вірменію.

Спочатку з'явилося повідомлення міністерства іноземних справ рф про те, що ця країна «глибоко стривожена» загостренням обстановки в Карабасі — про що повідомила на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, москва проводить контакти з представниками Азербайджану та Вірменії, і за їх підсумками опублікує заяву.

Представниця російського МЗС заявила, що до заяв вірменської сторони не варто ставитись серйозно: у жовтні 2020 року прем'єр Нікол Пашинян стверджував, що Карабах ніколи не стане територією Азербайджану. А останні дії Єревана «створюють сприятливий ґрунт для ворожої політики Заходу» стосовно росії, підкреслила Захарова.

При цьому вона досить дивно висловилась про російських миротворців, які розташовані в Карабасі. За її словами, всі сторони конфлікту повинні… забезпечувати їх безпеку.

«Карабах. Трагічно, безнадійно і — передбачувано. Влада Вірменії власноруч здала вірменську святиню. Залишилося оголошувати, що не було геноциду вірмен, і місію Пашиняна на цій землі буде виконано. Незавидна доля Юди», — так висловилась пропагандистка Симоньян.

Перевершив же всіх «ручний клоун», експрезидент рф дмитро медведєв, який дав чітко зрозміти, що росія таки кине свого союзника по ОДКБ та Митному союзу.

В той же час радник азербайджанського президента Ікмет Алієв заявив, що місцеве вірменське населення було повідомлено про майбутню операцію через смс-повідомлення. Їм рекомендовано не наближатися до військових об'єктів, які можуть стати легітимною ціллю ураження.

Нагадаємо, що загостренню передував початок постачання поплічниками путіна так званих ««гуманітарних вантажів» у Нагірний Карабах без відома на те офіційного Баку.



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