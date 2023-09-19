Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів у Карабаху: що відомо

Міноборони Азербайджану оголосило про початок антитерористичних заходів у Карабаху для відновлення конституційного устрою країни.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни.

«З метою забезпечення положень тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабахському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення, що повернулося на звільнені від окупації території, цивільних службовців, задіяних у будівельно-відновлювальних роботах та наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки, у регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру», — повідомили у Міноборони країни.

Також військові Азербайджану додали, що у рамках заходів із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та в глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їхні довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення.

Причиною операції, пояснили в Міноборони Азербайджану, стали «систематичні обстріли позицій азербайджанської армії формуваннями збройних сил Вірменії в Карабаському регіоні, продовження мінування територій, проведення робіт з інженерного удосконалення бойових позицій, а також збільшення кількості окопів і бліндажів за останні місяці». Це вже спричинило посилення напруженості.

У відомстві також додали, що спостерігається посилення бойових позицій противника особовим складом, бронетехнікою, артилерійськими установками та іншими вогневими засобами, приведення частин до високого рівня бойової готовності, створення додаткових мобілізаційних частин.

Ще однин момент: у заяві Міноборони країни йдеться про те, що останнім часом відбувається розширення розвідувальної діяльності проти підрозділів Азербайджанської Армії, проникнення вглиб азербайджанських позицій задля повторного мінування очищених від мін територій і доріг цивільного призначення.

«19 вересня на автомобільній дорозі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша внаслідок вибуху міни, заздалегідь встановленої в терористичних цілях розвідувально-диверсійними групами збройних сил Вірменії в Карабаському економічному районі Азербайджану, загинули цивільні особи та вивели з ладу автомобіль, який належав Державному агентству автомобільних доріг Азербайджану», — йдеться у заяві.

Того ж дня, за даними Міноборони, внаслідок підриву транспортного засобу, що перевозив військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, внаслідок підриву на міні загинули і були поранені військовослужбовці Азербайджану.

Згодом Міноборони Азербайджану заявило, що позиції збройних сил країни на агдамському напрямку перебувають під інтенсивним обстрілом із боку вірменських військових.

У МЗС Азербайджану заявили, що нинішні «локальні антитерористичні заходи» у Карабаху застосували у відповідь на «низку масштабних військових провокацій і терактів» з боку сил Вірменії.

При цьому Міноборони Азербайджану закликало цивільне населення на місцях триматися подалі від військових об'єктів і не підтримувати формування збройних сил Вірменії. Відповідна інформація була розіслана вірменським жителям Карабаського регіону Азербайджану за допомогою мобільного SMS-сервісу. Водночас населення попереджається за допомогою гучномовців та інформаційних листівок.

Стверджується, що для евакуації населення з небезпечної зони на Лачинській дорозі та в інших напрямках створено гуманітарні коридори та приймальні пункти, заявили в азербайджанському Міноборони. Крім того, у військовому відомстві заявили, що Вірменія має вивести свої війська з Нагірного Карабаху.

Що говорять у Вірменії

Своєю чергою, вірменська сторона стверджує, що «азербайджанські збройні сили порушили режим припинення вогню вздовж лінії зіткнення з непризнаним Нагірним Карабахом, завдавши ракетних обстрілів». Про це пише armenpress.

Крім того, місцеві телеграм-канали повідомили про повітряну тривогу у Степанакерті в Карабасі.

«Протягом останніх приблизно 45 хвилин азербайджанські сили розпочали атаку на непризнану республіку Карабах (Арцах), використовуючи важку артилерію, в тому числі безпілотники. Місцеві журналісти повідомляють, що під обстріл потрапили різні частини Степанакерта», — говориться у повідомленні.

Про стрілянину також повідомив Радіо Азатутюн (вірменське Радіо Свобода) незалежний журналіст із Нагірного Карабаху Марут Ванян.

В той же час у Міноборони Вірменії заявили, що ситуація на кордонах станом на 14 годину за місцевим часом була відносно стабільною.

Там також наголошують, у Карабасі немає збройних сил Республіки Вірменія.

«Що стосується заяв Азербайджану про присутність вірменської армії в Карабасі, то ми ще раз наголошуємо, що Республіка Вірменія не має армії в Нагірному Карабасі, а неправдиві заяви про мінування Вірменією на території Азербайджану були відкинуті постановою Міжнародного суду від 22 лютого», — йдеться у заяві МЗС Вірменії.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян скликав засідання Радбезу у зв'язку із ситуацією в Нагірному Карабасі.

Згодом у відеозверненні Пашинян заявив, що близько 13:00 збройні сили Азербайджану почали обстріл по суті всієї території Карабаху, а також через деякий час порушили лінії зіткнення і взяли під контроль позиції в Карабасі і, за деякими даними, населені пункти. Він також заявив про проблеми зі зв'язком у регіоні.

Водночас він стверджував, що ситуація, що склалася навколо Карабаху, не була непередбачуваною і заявив, що Азербайджан, по суті, розпочав наземну операцію з етнічної чистки щодо вірмен Нагірного Карабаху.

Посол Вірменії з особливих доручень Едмон Марукян закликав Сполучені Штати і Європу зупинити агресію Азербайджану в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, після закінчення Другої Карабахської війни у листопаді 2020 року Баку та Єреван вже сідали за стіл переговорів за участю голови Євроради Мішеля. Прем'єр Пашинян публічно визнав Карабах частиною Азербайджану. Як наслідок, офіційний Баку заявив, що укладання мирного договору планується до кінця 2023. Але, підтримані радикальними елементами в вірменській діаспорі та пов'язаними з ними французькими політиками, реваншисти в Єревані влаштували такий тиск на Пашиняна, що він відступив, і це призвело до зриву переговорів.



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