У ніч проти середи, 20 вересня, ворог знов завдав удару по Україні з повітря, використавши дрони-камікадзе.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 «шахедів» 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

В Полтавській ОВА підтвердили «прильоти». За словами очільника військової адміністрації регіону Дмитра Луніна, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці.

«Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено. Станом на зараз відомо, що постраждалих немає», — зазначив він.

В командуванні Повітряними Силами ЗСУ уточнили, що ворожі дрони-камікадзе протиповітряна оборона збивала по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областях.

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що минулої доби російська федерація атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу «Shahed-136/131», з яких 28 знищено засобами протиповітряної оборони України. Від цинічного ракетного удару постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. На жаль, внаслідок таких терористичних дій кремля, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби, що минула, відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 9 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 1 удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Фото Генштабу ЗСУ

Раніше українські військові розповідали, як звільнення населенного пункту Кліщіївка, що під Бахмутом, вплине на подальший контрнаступ ЗСУ.

А аналітик Олександр Мусієнко, коментуючі удари Сил оборони України по тимчасово окупованому Криму, зазначав, що це «розчищення шляху» до деокупації півострову. Ця стратегія має дві основні цілі — домінування в північно-західній частині Чорного моря та послаблення логістики росіян для їхніх ліній оборони на півдні в районі Токмака і Мелітополя Запорізької області.

Фото Генштабу ЗСУ

353

Читайте нас у Facebook та Instagram