Нічна атака на Україну: ворог запустив 30 «шахедів» та ракету «Іскандер»

Під час нічної атаки 19 вересня російські війська запустили по Україні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету «Іскандер-М». Силам ППО вдалося збити 27 «шахедів» та один розвідувальний БПЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Всього було зафіксовано пуски 30 ударних БПЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, росія).

Балістичну ракету «Іскандер-М» противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

В результаті бойової роботи сили ППО знищили 27 «шахедів» по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.

Також на східному напрямку було знищено розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показали наслідки атаки ворога на Львів.

Як відомо, близько 5 ранку російські безпілотники атакували місто. В результаті виникла пожежа 3-х складських будівель на площі 9 тис. 450 кв.м.

Є постраждалі. Ліквідація пожежі триває.

У Львові під завалами складу, атакованого російським дроном, знайшли тіло загиблого чоловіка. Про це пізніше повідомив мер міста Садовий.

«ФАКТИ» також повідомляли про втрати ворога в Україні та ситуацію на фронті на ранок 19 вересня.

21

Читайте нас у Facebook та Instagram