Ключ від Бахмута: у ЗСУ розповіли, як звільнення Кліщіївки вплине на перебіг українського контрнаступу (фото, відео)

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Невдовзі після звільнення Андріївки, Сили оборони витіснили ворога з Кліщіївки, що під Бахмутом.

Як повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ, протягом доби, що минула, на фронті відбулося понад 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

Фото Генштабу

Напередодні в Об`єднаній штурмовій бригаді Нацполіції «Лють» розповіли про звільнення Кліщіївки та бої, що тривають — ворог намагався повернути втрачені позиції.

Цей населенний пункт є вкрай важливим для контрнаступу Сил оборон України. Так, керівник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону зазначив, що це дозволить, зокрема, взяти під контроль шляхи постачання ворога у Бахмуті, а також оголить південний фланг противника. Контролювання Кліщіївки також дозволить завдавати більш глибоких та точних ударів по росіянам як артилерією, так і дронами.

А в Інституті вивчення війни зазначають, що бої під Бахмутом дозволили Україні відтягнути значні російські сили, які могли брати участь у бойових діях у Запорізькій області

ISW називають рішення українського військового командування утримувати Бахмут, а після його захоплення ворогом проводити там контрнаступальні операції, правильним, хоча деякі експерти це і критикували.

Фото ISW

Аналітики зазначають, що наразі росіяни зосередили в районі Бахмуту великі сили, але так і не змогли створити значний мобільний оперативний резерв ВДВ, який могли направити для відбиття основного контрнаступного удару України в Запорізькій області, зокрема, в районі Роботиного.

Нагадаємо, що нещодавно у мережу виклали відео зі скаргами російських військових на великі втрати на війні в Україні, а також на військове керівництво рф. Ймовірно, відео було записане в районі Кліщіївки.

Фото бригади «Лють»

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