Зачистка росіян і розчищення шляху до Криму: ключовий елемент українського контрнаступу

Українці нещодавно здійснили серію успішних атак на російські кораблі і системи протиповітряної оборони, розгорнуті в Криму. Це є ключовим елементом триваючого українського контрнаступу, пише сайт ВВС, цитуючи українського аналітика Олександра Мусієнка. Він додає, що до планів повернення Криму ще далеко, але «розчищення шляху» до анексованого півострова триває. Ця стратегія має дві основні цілі «для України — отримати домінування в північно-західній частині Чорного моря і послабити логістику росіян для їхніх ліній оборони на півдні» в районі Токмака і Мелітополя Запорізької області, сказав Мусієнко в інтерв'ю BBC.

Аналітик, як і інші експерти, поки що не говорить про плани захоплення Криму, оскільки це завдання поки що видається дуже далеким, а скоріше про «підготовку» до цього і «розчищення шляху до Криму».

На думку експерта, атаки на півострові тісно пов'язані з українським контрнаступом на півдні країни. Вони взаємозалежні, оцінив Мусієнко, який працює в Центрі військово-правових досліджень у Києві.

Окупований Крим, який росія інтенсивно мілітаризує з моменту його анексії в 2014 році, є важливою частиною російської глибинки — там розташовані авіабази, військові табори, полігони і склади. Через Крим росіяни відправляють підтримку — людей і техніку — на фронт. Саме тому Україна здійснює атаки на Кримський міст, який з'єднує окупований півострів з росією.

«У них все ще є склади в Криму з артилерійськими боєприпасами та іншим озброєнням. Це їхня основна лінія логістики», — наголосив Мусієнко.

ВВС нагадує, що останнім часом Україна здійснила успішні атаки на Крим, знищивши, серед іншого, військові кораблі і сучасні зенітні і протиракетні системи. Два російських судна, що стояли в сухому доці на суднобудівному заводі в Севастополі — десантний корабель «Мінськ» і підводний човен «Ростов-на-Дону», які раніше використовувалися для обстрілу України ракетами «Калібр», ймовірно, серйозно пошкоджені. За інформацією української сторони, до операції мали бути залучені спецпризначенці, які б допомагали на землі наводити ракети.

Крім того, під Євпаторією в результаті комбінованої ракетно-безпілотної атаки (мала бути використана українська крилата ракета «Нептун») були знищені елементи найсучаснішої російської системи протиповітряної оборони С-400. Раніше українська армія здійснила успішні атаки на позиції радіолокаційних станцій і застосувала експериментальні морські безпілотники для атаки ракетного корабля «Самум».

ВВС зазначає, що українські атаки стають все більш досконалими, і, за словами Мусієнка, як тільки ракети ATACMS будуть отримані від США, безпілотники, крилаті і балістичні ракети можуть бути використані разом у комбінованих операціях, щоб поступово «засліпити» російську ППО в Криму.

Стратегія України, кажуть експерти, яких цитує BBC, полягає в тому, щоб спробувати «відкупитися» від росіян у Криму, хоча, як вони підкреслюють, тут ще «багато чого треба зробити».

Однією з ключових цілей України є Кримський міст, який дозволяє здійснювати поставки з росії через півострів на південь України. Саме на півдні українці, у свою чергу, прагнуть перерізати російський сухопутний коридор з окупованих територій на сході до Криму.

Раніше «ФАКТИ» писали, що американський генерал назвав контрнаступ ЗСУ успішним, але війна на цьому не закінчиться.

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