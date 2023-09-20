Тенісистка з паспортом рф грає матчі з синьо-жовтою стрічкою та вважає себе українкою: хто вона така

У матчі 1/16 фіналу парного розряду турніру в мексиканській Гвадалахарі українка Людмила Кіченок у дуеті з Аранчею Рус із Нідерландів обіграла пару Вікторія Мірошниченко (рф)/Рената Сарасуа (Мексика) — 3:6, 6:1, 10.

Незважаючи на те, що нашій співвітчизниці протистояла представниця країни-агресора, Людмила після матчу потиснула їй руку. Уся річ у тому, що Вероніка грає свої матчі із жовто-синьою стрічкою, а в її Instagram написано «Слава Україні».

«Я не вважаю себе звичайною росіянкою, яка грає під нейтральним прапором, — наводить слова дівчини сайт btu.org.ua. — Я народилася в москві, але виросла та провела дитинство у Запоріжжі. Мої мама та тато, бабуся і дідусь — усі із Запоріжжя. Я була вихована в українській родині, навчалася у звичайній школі практично 11 років до того, як поїхала до США. Звичайно, я вважаю Україну своєю батьківщиною та вважаю себе українкою, але з російським паспортом.

Вже коли реєструвалася на професійному рівні, був потрібний мій паспорт, а в мене ніколи не було українського громадянства. Єдиний документ, який завжди був — російський паспорт, оскільки я народилася в москві, і тому, навіть незважаючи на те, що я не хотіла міняти прапор, у мене просто не було вибору".

Додамо, що Вероніка навчалася в Лос-Анджелесі з 2017-го та виступала на університетських змаганнях, а в нинішньому році повернулася до турнірів рівня WTA. Після початку повномасштабної війни Мірошниченко активно підтримувала Україну за океаном не лише словом, а й ділом — зокрема, збирала кошти для дитячої лікарні в рідному Запоріжжі.

«Незважаючи на те, що я граю під нейтральним прапором, що в мене російський паспорт, я не маю жодних стосунків із державою-терористом, і я завжди говорю про це у своїх соціальних мережах», — зазначила спортсменка, яка наразі займається зміною громадянства, щоб нарешті викинути паспорт із триголовою куркою та отримати український.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син відомої української тенісистки Ганни Запорожанової загинув на війні з росією.

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