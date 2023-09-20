Прийомна дочка Ніколь Кідман та Тома Круза несподівано виклала свої фото у Instagram

Белла Кідман Круз несподівано розмістила на своїй сторінці у Instagram кілька фотографій. 30-річна прийомна дочка Тома Круза та Ніколь Кідман робить це так рідко, що поява її фото стала подією для шанувальників як Тома, так і Ніколь.

30-річна художниця позує у білій сукні. Її руки частково оголені, що дає змогу побачити численні татуювання. Белла дивиться прямо в камеру з ледь помітною усмішкою. Знімок вона коротко підписала: «Що за літо».

Знімок Белла підписала: "Що за літо"

Нагадаємо, Круз і Кідман одружилися 1990 року. Своїх дітей вони не мали. У 1992 році подружжя удочерило Ізабеллу. Через три роки вони усиновили Коннора.

2001 року Том і Ніколь розлучилися. Якийсь час діти жили з Кідман. Проте потім Белла і Коннор вважали за краще переїхати до Круза. Як з'ясувалося, вони, наслідуючи приклад батька, стали саєнтологами.

Коннор Кідман Круз

З того часу відносини між Ніколь та її прийомними дітьми залишаються вкрай напруженими. Кідман вважає за краще не говорити на цю тему. Круз також практично нічого не розповідає про Беллу та Коннора. Відомо, що він має особливо тісний зв'язок із прийомним сином.

Проте зараз 56-річна Кідман, як повідомляється, сподівається, що всі її діти будуть присутні на врученні їй престижної премії Американського інституту кіно (AFI). Акторку нагородять за особистий внесок у розвиток кінематографу. І вона стане першою представницею Австралії, яка здобула цю нагороду.

Ніколь Кідман стане першою представницею Австралії, якій вручать премію Американського інституту кіно

Як відомо, Кідман вже 17 років одружена з популярним співаком Кітом Урбаном. У липні 2008 року Ніколь народила дочку Сандей. У грудні 2010 року у подружжя народилася друга дочка — Фейт. Кідман та Урбан вдалися до допомоги сурогатної матері, але Фейт є їх біологічною дитиною.

І тепер акторка сподівається, що на церемонії будуть присутні не лише Сандей та Фейт, а й Белла з Коннором.

«Ніколь знає, що Коннор надзвичайно відданий своєму батькові, тому вона не очікує, що він приїде, але запрошення є як для нього, так і для Белли», — повідомив інсайдер.

«Ніколь не хоче розчаруватися у своїх очікуваннях, але все ж чіпляється за надію, що хоча б Белла прийме її запрошення», — продовжило джерело.

Спочатку церемонія мала пройти 10 червня, але потім її перенесли на пізніший термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що позашлюбний син Арнольда Шварценеггера дебютує у кіно.

61

Читайте нас у Facebook та Instagram