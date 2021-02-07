Николь Кидман: "Я панически боюсь ночных звонков"

Николь Кидман откровенно рассказала о том, как тяжело психологически ей было сниматься в нескольких нашумевших сериалах и фильмах. Свои признания 53-летняя кинозвезда сделала во время беседы с Марком Мароном, ведущим популярного подкаста WTF With Marc Maron. Они обсуждали мини-сериал «Отыграть назад» (оригинальное название The Undoing, известен также как «Знищення»).

Его премьера состоялась в октябре 2020 года на стриминговом канале HBO Max. Кидман, а также ее партнеры по мини-сериалу Хью Грант и Дональд Сазерленд, выдвинуты на соискание престижной премии «Золотой глобус». Николь и Хью также оказались в числе номинантов на награды Гильдия киноактеров США (SAG).

Кидман. — Я бы назвала роль в «Отыграть назад» травматической.

Марон. — Почему?

— Она ударила по моему физическому и психическому здоровью.

— Такое уже бывало с вами раньше?

— Да. Когда я снималась в мини-сериале «Большая маленькая ложь» (первый сезон мини-сериала получил в 2017 году восемь премий «Эмми», Кидман была признана лучшей актрисой, кроме того, за эту роль она получила «Золотой глобус» и премию SAG. — Ред.). Дело в том, что я полностью перевоплощаюсь в своего персонажа. Я не умею отключаться и становиться собой сразу после команды «Стоп! Снято!». Мой организм воспринимает буквально то, что происходит на съемочной площадке. Во мне возникает беспокойство. Некая двойственность. Все это дается мне непросто…

— В чем это проявляется?

— Во время съемок «Отыграть назад», где мужа моей героини, успешного детского онколога (его играет Хью Грант. — Ред.), подозревают в жестоком убийстве женщины, я почувствовала себя настолько плохо, что была вынуждена взять отпуск на неделю. Моя иммунная система не почувствовала разницу между притворством, то есть моей игрой, и реальностью. Я знаю, что другие актеры специально тренируются, чтобы научиться быстро отключаться от съемок. Но со мной это не работает. Я пробовала не раз. Бесполезно. Я плохо сплю. Испытываю беспокойство, нервозность, чрезмерную усталость.

— Когда подобное произошло с вами впервые?

— Трудно сказать. Зато я знаю точно, когда это проявилось впервые очень сильно. Во время съемок фильма «С широко закрытыми глазами» (последний фильм знаменитого режиссера Стэнли Кубрика, вышел в 1999 году. - Ред.). Вынуждена признать, что мой бывший муж Том Круз справлялся с этим гораздо лучше меня. Он погружался в образ еще глубже. Делал все, чего от нас хотел Стэнли. Я снимаю перед Томом шляпу.

Николь Кидман и Том Круз в 1991 году. Фото Getty Images

— А что было необычного в требованиях Кубрика?

— Он хотел, чтобы я оставалась дома в Лондоне даже в те дни, когда у меня не было съемочных дней. Чтобы я ни с кем не общалась. Только с ним и с Томом. Я не понимала, для чего это нужно. Но Кубрик не желал объяснять. «У меня свободные дни. Почему я не могу уехать?» — спрашивала я. «Да хоть месяцы! Сиди дома и жди, когда я тебя позову!» — отвечал Стэнли. Но я не могла. Тайком улетала в Париж на пару дней. Меня прикрывала подруга. И Том, конечно. Однажды у меня возник перерыв в съемках на целых два месяца. И я сбежала в Сидней. И Кубрик узнал об этом. Мне позвонил Том и сказал: «Нас раскусили. Тебе придется самой объясняться со Стэнли…» Я позвонила Кубрику и призналась, что нахожусь в Сиднее. «Неверная женщина», — ответил Стэнли и бросил трубку.

Николь Кидман и Александр Скарсгард в первом сезоне мини-сериала "Большая маленькая ложь"

— Вы не любили Кубрика?

— Напротив! Я восхищалась и продолжаю восхищаться им. Мы с ним очень сблизились во время работы над фильмом. До сих пор не могу простить себе, что не выполнила его последнюю просьбу. Вечером, накануне своей смерти, Стэнли прислал мне факс с просьбой срочно перезвонить ему. Но было поздно, и я не сделала этого. А ночью позвонил его ассистент и сообщил, что Стэнли умер. Я закричала от боли. Упала на пол и плакала. С тех пор я панически боюсь ночных звонков. Они означают плохие известия. Так я узнала не только о смерти Кубрика, но и о смерти моего отца.

Николь Кидман и Том Круз в фильме "С широко закрытыми глазами". После выхода картины супруги развелись. Фото Getty Images

— Вы боитесь ночных звонков. А вы боитесь таких ролей, как в фильме «С широко закрытыми глазами», или в мини-сериалах «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад»?

— Опыт работы с Кубриком сильно отличается от того, что я испытала на съемках «Большой маленькой лжи». Этот мини-сериал, как и «Отыграть назад», доставил мне удовольствие. Общение с прекрасными актрисами и актерами, которые снимались вместе со мной, тому причина. И я очень надеюсь, что HBO решит снимать третий сезон «Большой маленькой лжи».

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ»

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