«Дитяче Євробачення-2023»: стали відомі імена членів журі національного відбору

Стали відомі імена членів журі національного відбору на «Дитяче Євробачення». Цього року суддів обирали через додаток Дія з 11 по 17 вересня. Впродовж тижня свій голос встигли віддати понад 630 тисяч українців.

Лідерами голосування та членами журі нацвідбору на «Дитяче Євробачення» стали продюсер Ігор Кондратюк (28,16%), співачка Jerry Heil (24,93%) та реперка ALYONA ALYONA (20,91%).

«Попри війну, постійні повітряні тривоги, бомбардування міст і сіл, блекаути та інші негаразди, українські діти знаходять у собі бажання і наснагу розвивати свої таланти. Для мене велика честь обирати серед цих найкращих, найяскравіших зірочок, представника від України на „Дитяче Євробачення-2023“», — зазначив Ігор Кондратюк, за якого свій голос віддали понад 177 тисяч опитуваних.

Такий склад журі викликав неоднозначну реакцію в соцмережах. В коментарях під публікацією Суспільного в інстаграмі коментатори висловлюють своє невдоволення. Пишуть, що люди обрали розкручених людей, а не фахівців з «Євробачення».

Нагадаємо, фінал національного відбору відбудеться у неділю, 1 жовтня, о 18:00. Суспільне Мовлення транслюватиме його на телеканалі та сайті «Суспільне Культура», а також на своїх ресурсах у соцмережах.

Цього року Україна братиме участь у дорослому «Євробаченні». Голосування за склад журі також триває у Дії. Суспільне Мовлення розпочало національний відбір на участь у Пісенному конкурсі «Євробачення-2024». Українські артисти можуть подати заявку на сайті конкурсу з 30 серпня до 22 жовтня включно. Фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2024 року.

Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у травні у Швеції завдяки перемозі представниці цієї країни Лорін.

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