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Тарас Цимбалюк назвав справжню причину розлучення з Тіною

15:17 20 вересня 2023
Тарас Цимбалюк

Зірка українського кіна Тарас Цимбалюк, який нещодавно розсекретив нові стосунки, назвав справжню причину розлучення з колишньою дружиною Тіною Антоненко. У відвертій розмові з Машою Єфросініною розповів, чому вони не змогли бути разом після чотирьох років спільного життя. За його словами, вони виявилися дуже різними людьми. І зрозуміли це, коли на початку повномасштабного вторгнення почали багато часу проводити разом, але мало розмовляли про проблеми у стосунках.

«Як виявилося, ми з Тіною — люди, які дуже хотіли одне одному подобатися — в усьому. І ми дуже мало розмовляли в моменти, коли виникали якісь непорозуміння. Ми іноді „консервували“ речі, які потрібно було вирішити просто зараз. Виношували їх, і вони набували зовсім інших форм. Ми ці сварки не проговорювали», — розповів Тарас.

Він каже, що намагалися брати паузу в стосунках, щоб їх врятувати. Але це не допомогло. Наступним етапом Тарас бачив — розвиток сімї, дітей. Але через різні погляди на життя, не бачив спільного майбутнього.

«Кілька разів ми сідали розмовляти та зрозуміли, що абсолютно по-різному дивимося на цей світ. Навіть не на якісь побутові речі. 4 роки ми разом, наступний етап — заводити дітей. Я розумію, що ми не маємо просто права завести дитину, коли настільки по-різному бачимо цей світ. Це не для галочки робиться», — поділився актор.

Тому Цимбалюк взяв відповідальність на себе та поставив крапку в стосунках. Каже, вже за два тижні відчув полегшення.

Скоро актор зустрів нове кохання — Світлану Готочкіну, з якою познайомився в соціальних мережах.

Закохані поки не живуть разом, але Тарас влаштовує для Світлани романтичні побачення.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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