Тарас Цимбалюк влаштував для коханої романтичні вихідні у Львові
Популярний український актор кіно й театру, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк чуттєво привітав свою кохану дівчину Світлану Готочкіну з днем народження та влаштував для неї романтичні вихідні у Львові.
Спочатку артист опублікував в інстаграмі пікантні фото з дівчиною, де він цілує кохану, тримаючи її на руках.
«З днем народження, моя дівчинко! Безмежна подяка тобі, що одного дня ти увірвалась в моє життя і повністю його перевернула!
У сторіс він показав, який сюрприз влаштував коханій. Вони зупинилися в готелі в середмісті з видом на оперний театр. Зранку Тарас подарував розкішний букет рожевих троянд та коробочку, очевидно, з прикрасою.
А потім влаштував для іменинниці романтичний сніданок на балконі.
Нагадаємо, Тарас Цимбалюк розлучився з другою дружиною Тіною Антоненко.
Зі Світланою, за його словами, вони познайомилися в соцмережі.223
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