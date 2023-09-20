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Світ

Бербок вимагає «сильного сигналу» проти путіна

20:15 21 вересня 2023
міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

У зв'язку з агресивною війною росії проти України міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка раніше різко розкритикувала путіна за блокування зернової угоди з Україною та атаку на портову інфраструктуру в Дунайському регіоні, вимагає від міжнародної спільноти рішучого сигналу проти президента росії владіміра путіна, повідомляє Tagesschau.

«Особливо в ці часи, коли російський президент атакує не тільки європейський мирний порядок, а й Статут Організації Об'єднаних Націй, в ООН не може бути бізнесу як завжди», — заявила політик перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС на полях Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

За її словами, «незважаючи на всі кризи в цьому світі, ми повинні не тільки просувати Статут Організації Об'єднаних Націй, а й відстоювати його разом, особливо в ці дні».

«Це наш мир, це наше страхування життя в усьому світі. Саме тому європейці разом з іншими країнами світу хотіли поставити російську агресію на порядок денний в ООН у різних форматах».

Федеральний міністр закордонних справ виділив у цьому контексті питання дітей, викрадених росією з України, і питання відповідальності путіна, щоби нарешті трохи наблизитися до миру.

Раніше «ФАКТИ» наводили слова Джо Байдена: «Світ повинен протистояти відкритій агресії росії».

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