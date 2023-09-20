Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, президент США попередив, що якщо світ дозволить розчленувати Україну, то незалежність жодної нації не буде в безпеці. Джо Байден заявив, що світ повинен протистояти відкритій агресії росії і підтримати народ України, повідомляє news sky. Нагадаємо, що президент Зеленський прилетів до США і виступив на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано його участь у низці інших заходів на майданчиках ООН, зокрема у засіданні Ради Безпеки.

Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, Байден заявив, що лише москва несе відповідальність за війну, стоїть на шляху до миру і має можливість негайно припинити війну. Президент США закликав членів ООН продовжувати підтримувати Україну, оскільки відсутність такої підтримки дозволить росії безкомпромісно жорстоко поводитися з країною.

«Якщо ми дозволимо розчленувати Україну, чи буде незалежність будь-якої нації в безпеці? Я з усією повагою припускаю, що відповідь „ні“ — ми повинні протистояти цій неприкритій агресії сьогодні і стримувати потенційних агресорів завтра», — додав він.

Байден пообіцяв, що США і надалі стоятимуть поруч з хоробрим народом України, який захищає свій суверенітет, територіальну цілісність і свободу. Зауваження президента викликали оплески делегатів ООН, в тому числі Володимира Зеленського.

У своїй широкій промові пан Байден попередив, що світ перебуває на «переломному етапі історії» — і жодна країна не може відповісти на виклики сьогодення самотужки.

«Наше майбутнє пов'язане з вашим», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Байден оголосить Зеленському під час їхньої зустрічі про новий пакет допомоги.

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