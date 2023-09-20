37.81 / 38.59 40.64 / 41.55
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Світ повинен протистояти відкритій агресії росії, — Джо Байден

9:36 20 вересня 2023
Джо Байден

Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, президент США попередив, що якщо світ дозволить розчленувати Україну, то незалежність жодної нації не буде в безпеці. Джо Байден заявив, що світ повинен протистояти відкритій агресії росії і підтримати народ України, повідомляє news sky. Нагадаємо, що президент Зеленський прилетів до США і виступив на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано його участь у низці інших заходів на майданчиках ООН, зокрема у засіданні Ради Безпеки.

Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, Байден заявив, що лише москва несе відповідальність за війну, стоїть на шляху до миру і має можливість негайно припинити війну. Президент США закликав членів ООН продовжувати підтримувати Україну, оскільки відсутність такої підтримки дозволить росії безкомпромісно жорстоко поводитися з країною.

«Якщо ми дозволимо розчленувати Україну, чи буде незалежність будь-якої нації в безпеці? Я з усією повагою припускаю, що відповідь „ні“ — ми повинні протистояти цій неприкритій агресії сьогодні і стримувати потенційних агресорів завтра», — додав він.

Байден пообіцяв, що США і надалі стоятимуть поруч з хоробрим народом України, який захищає свій суверенітет, територіальну цілісність і свободу. Зауваження президента викликали оплески делегатів ООН, в тому числі Володимира Зеленського.

У своїй широкій промові пан Байден попередив, що світ перебуває на «переломному етапі історії» — і жодна країна не може відповісти на виклики сьогодення самотужки.

«Наше майбутнє пов'язане з вашим», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Байден оголосить Зеленському під час їхньої зустрічі про новий пакет допомоги.

70

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Горіхове дерево

Не спалюйте опале листя горіха: городникам підказали, як можна його використовувати «з розумом»

Мобілізація в Україні

Пенсійне посвідчення мобілізації не завада: юрист пояснив, чи можуть отримати повістки пенсіонери та люди з інвалідністю

унітаз

Очистка унітазу без їдкої хімії: перевірений спосіб позбутися неприємних плям та нальоту копійчаним засобом

Галкін, Пугачова та діти

Алла Пугачова і Максим Галкін привітали дітей з першим ювілеєм — двійнятам виповнилося десять років

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту