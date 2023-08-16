Обстріл ворогом порту «Рені»: з’явилися фото наслідків російської атаки

В ніч на 16 серпня окупанти двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився порт «Рені».

Про наслідки обстрілу повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

«Руйнувань зазнали ангари з зерном і сільськогосподарська техніка на території порта», — йдеться в повідомленні.

Руйнування зерноангару в порту

Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували кожен осередок пожежі.

Боротьба з вогнем

Осередок займання

Загиблих та постраждалих немає.

Крім того, рибаки у румунському порту Галац, який знаходиться в декількох кілометрах від Рені, чули вибухи від обстрілу і опублікували кадри атаки на українське місто.



Нагадаємо, що в ніч на 16 серпня росія вчергове цинічно атакувала південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей. Головною мішенню росіян був порт «Рені» в Одеській області. Внаслідок атаки дронів є руйнування на території порту.

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