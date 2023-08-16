36.51 / 37.14 40.07 / 40.87
Київ: +29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Обстріл ворогом порту «Рені»: з’явилися фото наслідків російської атаки

14:14 16 серпня 2023
Пошкодження в порту

В ніч на 16 серпня окупанти двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився порт «Рені».

Про наслідки обстрілу повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

«Руйнувань зазнали ангари з зерном і сільськогосподарська техніка на території порта», — йдеться в повідомленні.

Руйнування зерноангару в порту

Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували кожен осередок пожежі.

Боротьба з вогнем

Осередок займання

Загиблих та постраждалих немає.

Крім того, рибаки у румунському порту Галац, який знаходиться в декількох кілометрах від Рені, чули вибухи від обстрілу і опублікували кадри атаки на українське місто.


Нагадаємо, що в ніч на 16 серпня росія вчергове цинічно атакувала південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей. Головною мішенню росіян був порт «Рені» в Одеській області. Внаслідок атаки дронів є руйнування на території порту.

616

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Танцюючий коник

Ракам — успіхи в бізнесі, Скорпіонам — службовий роман, Водоліям — цінні поради: гороскоп на день Коня-Танцюриста

Наталія Могилевська на зйомках кліпу

«Коханий, я чекаю на тебе»: Наталя Могилевська вразила зізнанням

Юрій Горбунов і Катерина Осадча

«Багато талановитих ведучих»: у мережі закликають замінити Юрія Горбунова

Патрони в руках бійця

Рада розгляне закон про мобілізацію українців, які «не готові воювати»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту