Обстріл ворогом порту «Рені»: з’явилися фото наслідків російської атаки
В ніч на 16 серпня окупанти двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився порт «Рені».
Про наслідки обстрілу повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
«Руйнувань зазнали ангари з зерном і сільськогосподарська техніка на території порта», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували кожен осередок пожежі.
Загиблих та постраждалих немає.
Крім того, рибаки у румунському порту Галац, який знаходиться в декількох кілометрах від Рені, чули вибухи від обстрілу і опублікували кадри атаки на українське місто.
Нагадаємо, що в ніч на 16 серпня росія вчергове цинічно атакувала південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей. Головною мішенню росіян був порт «Рені» в Одеській області. Внаслідок атаки дронів є руйнування на території порту.