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«Гра путіна з зерновими угодами цинічна»: у Німеччині звинуватили кремль у посиленні глобального голоду

21:15 6 вересня 2023
судно із зерном

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко розкритикувала президента росії володимира путіна за блокування зернової угоди з Україною та атаку на портову інфраструктуру в Дунайському регіоні.

«Гра путіна із зерновою угодою є цинічною», — заявила політикиня після зустрічі з міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцою Одобеску в Берліні.

Водночас Бербок назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, спрямовані на те, щоб «повернути угоду на правильний шлях» на зустрічі з путіним в Сочі.

«Тільки через путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу, — сказала Аннелена Бербок. - росія посилює глобальний голод. Однак робота над альтернативними маршрутами триває — зараз більше, ніж будь-коли. Європейські коридори солідарності для експорту зерна залізничним, морським і автомобільним транспортом вже є рятівним колом для глобального постачання зерна».

Вона подякувала Румунії за прагнення подвоїти експортні потужності для українського зерна до чотирьох мільйонів тонн на місяць до кінця року. Одобеску засудила атаки в Дунайському регіоні як порушення міжнародного права. За її словами, існує ризик інцидентів та нещасних випадків.

Нагадаємо, що в ніч на 4 вересня окупанти знову спрямували ударні безпілотники на цивільну інфраструктуру Одещини. Ворог атакував дронами Кілійський та Ізмаїльський райони.

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