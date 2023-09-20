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Суспільство та люди

Особистий гелікоптер українського мільярдера-втікача передали на потреби військових (фото, відео)

17:24 20 вересня 2023
Костянтин Жеваго

Заарештований гелікоптер екснардепа та акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго, якого минулого року затримували у Франції, тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

«Гелікоптер був арештований у межах розслідування кримінального провадження ДБР у березні 2023 року. Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера. Це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку.

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