Відомого українського олігарха затримано у Франції

Відомого українського бізнесмена Костянтина Жеваго, якому закидали ведення бізнесу з росією, затримано у Куршевелі у Франції, готуються документи для екстрадиції. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

«За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель. На виконання ухвали суду щодо тримання під вартою підозрюваного, працівники Бюро у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора провели величезну роботу», — йдеться у повідомленні.

Колишнього нардепа затримали 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки.

«Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну», — повідомили в ДБР.

Як писали «ФАКТИ», у серпні 2022 року журналісти знайшли Костянтина Жеваго на його власній яхті з назвою «Z» вартістю близько $ 70 мільйонів на побережжі Франції.

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram