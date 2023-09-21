Шведська телевізійна група потрапила під російський обстріл в Україні

Українські та західні журналісти працюють на війні, висвітлюючи перебіг її подій та російські злочини. Команда шведського телеканалу TV4 була атакована російським безпілотником у прифронтовій зоні на південному сході України, повідомляє телеканал. Репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек не постраждали в результаті інциденту, повідомляється на сайті телеканалу. Їхній місцевий продюсер і двоє українських правоохоронців, які супроводжували журналістів, отримали легкі поранення. Автомобіль і знімальна техніка були повністю знищені. Дії місцевої поліції, ймовірно, врятували життя, пише телеканал.

«Цього разу нам пощастило. Російська ракета, яку випустив безпілотник, який ми почули, влучила прямо в багажник нашого автомобіля. На щастя, в машині нікого не було, — сказав Фредрікссон. — Ось як це виглядає для мільйонів людей в Україні зараз: постійна небезпека для життя».

Згорілий автомобіль шведської групи внаслідок атаки російського дрону

За інформацією телеканалу, обидва журналісти, які мають досвід участі у бойових діях, наразі перебувають у репортажній поїздці в Запорізькій області. Вони їхали знімати український контрнаступ, коли стався напад. Місце нападу знаходиться в декількох кілометрах від лінії фронту і на краю водосховища, яке висохло після руйнування рф Каховської дамби.

Раніше «ФАКТИ» писали про враження шведського журналіста, який писав про дух українських воїнів: «Вони дійсно готові померти за свою країну, за своїх дітей і родини… за всіх нас».

На фото в заголовку репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек

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