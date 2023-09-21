37.72 / 38.44 40.50 / 41.38
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Шведська телевізійна група потрапила під російський обстріл в Україні

11:40 21 вересня 2023
репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек

Українські та західні журналісти працюють на війні, висвітлюючи перебіг її подій та російські злочини. Команда шведського телеканалу TV4 була атакована російським безпілотником у прифронтовій зоні на південному сході України, повідомляє телеканал. Репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек не постраждали в результаті інциденту, повідомляється на сайті телеканалу. Їхній місцевий продюсер і двоє українських правоохоронців, які супроводжували журналістів, отримали легкі поранення. Автомобіль і знімальна техніка були повністю знищені. Дії місцевої поліції, ймовірно, врятували життя, пише телеканал.

«Цього разу нам пощастило. Російська ракета, яку випустив безпілотник, який ми почули, влучила прямо в багажник нашого автомобіля. На щастя, в машині нікого не було, — сказав Фредрікссон. — Ось як це виглядає для мільйонів людей в Україні зараз: постійна небезпека для життя».

Згорілий автомобіль шведської групи внаслідок атаки російського дрону

За інформацією телеканалу, обидва журналісти, які мають досвід участі у бойових діях, наразі перебувають у репортажній поїздці в Запорізькій області. Вони їхали знімати український контрнаступ, коли стався напад. Місце нападу знаходиться в декількох кілометрах від лінії фронту і на краю водосховища, яке висохло після руйнування рф Каховської дамби.

Раніше «ФАКТИ» писали про враження шведського журналіста, який писав про дух українських воїнів: «Вони дійсно готові померти за свою країну, за своїх дітей і родини… за всіх нас».

На фото в заголовку репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек

1027

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Наталка Денисенко

Оголена Наталка Денисенко відповіла на ракетний удар по Україні

кінь

Стрільцям — нові захоплення, Рибам — успіх в бізнесі, Овнам — грошові надходження: гороскоп на день Скакуна-Жартуна

Горіхове дерево

Не спалюйте опале листя горіха: городникам підказали, як можна його використовувати «з розумом»

Авто

Залишилось 10 днів: українським водіям нагадали про важливе правило, яке набирає чинності 1 жовтня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту