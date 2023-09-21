Loboda відновлює для сім’ї з Ірпеня квартиру, зруйновану російським снарядом

Світлана Лобода виділила кошти, щоб допомогти молодому подружжю з Ірпеня відновити їхню квартиру, майже зруйновану через влучання в неї російського снаряду. Про це повідомив «Обозреватель».

На початку повномасштабного вторгнення Юрій з дружиною та крихітним сином дивом врятувалися з-під російської окупації Ірпеня, втім, вберегти квартиру від потрапляння руйнівного снаряду не вдалося. Після повернення до рідного міста на місці колишньої оселі сім’я застала лише руїни.

Зруйнована квартира розташована у провулку Гнатюка. Як зізналися власники, вони майже рік намагалися знайти допомогу для відбудови оселі, зверталися до багатьох фондів, державних програм, проте безрезультатно.

«Ніхто нам взагалі нічого не обіцяв, і ми навіть втратили надію, що зможемо відбудувати наш будинок», — поділився Юрій, власник квартири.

Світлана Лобода, яка від початку російського вторгнення вже неодноразово допомагала у відновленні свого рідного міста, самостійно вибрала цю квартиру для надання допомоги у відбудові.

«Дуже добре пам’ятаємо той день, коли нам зателефонували й сказали, що дають нам такий шанс. Ви навіть не уявляєте, на якому небі ми були від щастя! Світлана дала нам шанс на нове життя», — наводить видання слова дружини Юрія.

Допомога співачки дозволить повернутися до своїх осель ще кільком сім'ям. Оскільки російський снаряд пошкодив одну з несучих конструкцій, це зробило небезпечним перебування ще у шести квартирах. Після ремонту їх власники зможуть теж почуватись у безпеці.

«Ірпінь — моє рідне місто, і той біль та жах, які довелося пройти його жителям, крає серце щодня. Допомагати людям повертатися додому — це допомагати їм знову відчути любов і тепло. Для мене це велика радість. І я буду продовжувати робити все, що в моїх силах», — прокоментувала Loboda.

Основні роботи з відновлення мають бути завершені найближчими місяцями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світлана Лобода спрямувала кошти від прослуховування свого альбому Made in U на зведення нового будинку для родини медсестри з «Охматдиту». Їхній будинок у селі Шпитьки Київської області був повністю зруйнований російським «Градом». Загальна вартість нового будинку становила близько 2 млн гривень.

82

Читайте нас у Facebook та Instagram