Оголена жінка у позі розп'яття: майстриня перформансів, що шокують, Марина Абрамович створила інсталяцію з живими акторами

У вихідні в Лондоні, де нещодавно легендарний гурт Rolling Stones презентував свій перший новий альбом за останні 18 років, у Королівській академії мистецтв стартує виставка, яка вже шокувала британську пресу. Скандально відома художниця Марина Абрамович пропонує відвідувачам інсталяцію з живими акторами. Причому для Imponderabilia (назва виставки) віддано вперше за 255 років зали головної галереї академії.

Шок чекає на відвідувачів вже при вході. У вузьких дверях стоять віч-на-віч кілька пар повністю оголених чоловіків і жінок. І глядачам доводиться буквально протискатися між ними, щоб потрапити всередину. Уникнути дотиків до голих тіл абсолютно неможливо.

Шок чекає на відвідувачів вже при вході

Щоправда, для тих, хто не хоче проходити через подібне випробування, все ж таки передбачено окремий вхід.

Усередині експозиції одна скандальніша за іншу. Наприклад, представлена оголена жінка у позі розп'яття. Ще раз нагадаємо, все це справжні живі актори.

А ось ще одна робота уродженки Белграда Абрамович — «Будинок з видом на океан». Три жінки на окремих відкритих платформах, що закріплені на стіні галереї, сидять 24 години на добу протягом 12 днів. Вони мовчать. Їм дозволено лише пити воду.

Марина стверджує, що це цілком безпечно. Вона сама провела так 12 діб у прозорому павільйоні, щоби глядачі могли спостерігати за нею.

Ще відвідувачі зможуть побачити «Оголену зі скелетом». Назва точно показує інсталяцію. Гола жінка годинами лежатиме на землі, а на ній розмістять справжній скелет.

Впливова газета The Times назвала виставку «безжальним шоу», «сумним клубком членоушкодження та задухи». Оглядач видання Лора Фріман написала: «Ріжуть, голодують, б'ють, зашивають губи, зловживають ліками, що відпускаються за рецептом, грають у російську рулетку».

Видання The Telegraph вважає, що Марина Абрамович «з усією очевидністю збилася зі шляху».

Марина Абрамович

Керівництво академії стверджує, що Абрамович запевнила всіх у безпеці як для акторів, так і для відвідувачів. Учасники живої інсталяції пройшли спеціальне навчання у Нью-Йорку.

«У нас є лікар, у нас є психолог, у нас є дієтолог», — заспокоює журналістів Марина.

Від себе Королівська академія мистецтв заявила, що працівники галереї будуть готові захистити акторів від будь-яких небажаних дотиків або неналежної поведінки.

Планується, що виставка триватиме до 1 січня 2024 року. Квитки коштують 27,5 фунта (32 долари). Вікових обмежень при цьому немає, але дітей до 16 років має супроводжувати дорослий. Організатори перевірятимуть документи на вході, а будь-яка фото- або відеозйомка категорично заборонена.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про виставку у Києві, яка шокувала не менше, ніж лондонська, — про те, як окупанти майже місяць тримали у підвалі ціле село.

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