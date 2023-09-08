Згадали давнину: Rolling Stones випустили новий альбом уперше за 18 років

Легендарний гурт Rolling Stones презентував журналістам у театрі Hackney Empire у Лондоні свій перший новий альбом із новою музикою за останні 18 років. Він отримав назву Hackney Diamonds (можна перекласти як «Діаманти Гакні»).

Альбом, що включає 12 композицій, надійде в продаж 20 жовтня. Поки доступна тільки одна з них — сингл Angry («Сердитий»). Він є на всіх основних стримінгових платформах і фізичних носіях. Критики вже встигли назвати його найкращим синглом гурту за останні 40 років.

У презентації взяли участь усі три учасники Rolling Stones: Кіт Річардс, Ронні Вуд і Мік Джаггер. Нагадаємо, 2021 року у віці 80 років від раку горла помер ударник Чарлі Воттс. Це сталося напередодні гастролей, присвячених 60-річному ювілею гурту.

Angry став першим релізом Rolling Stones без Воттса.

«Відтоді, як Чарлі не стало, все змінилося, він, як і раніше, в нашій четвірці, але нам його дуже не вистачає», — зізнався Річардс під час презентації.

Воттса замінив Стів Джордан, якого музиканти знають уже давно.

«Звичайно, без схвалення самого Чарлі все було б набагато важче», — пояснив Річардс, за словами якого легендарний ударник сам наполіг на тому, щоб у разі потреби його замінив саме Джордан.

Після смерті Воттса на гастролі з Rolling Stones поїхав Стів Джордан. З ним же було записано 10 із 12 треків нового альбому. У двох інших піснях використані партії ударних, які ще 2019 року зробив Чарлі.

«Насправді ми записали альбом дуже швидко. У повітрі носилося багато ідей, ми їх усіх зібрали торік перед самим Різдвом і пустили в справу», — зізнався Вуд.

На запитання про те, чому між минулим альбомом 2016 року Blue & Lonesome, в якому безліч блюзових кавер-версій, і нинішнім минуло так багато часу, сер Мік відповів: «Ми здебільшого гастролювали весь цей час, а може, трохи лінувалися, але потім ми собі сказали: «Давайте вже визначимося з часом».

Тимчасові рамки, як з'ясувалося, справді було поставлено, і до лютого цього року гурт підготував аж 23 треки, з яких для альбому відібрали 12.

За словами Джаггера, альбом звучить вельми зло, як і випливає з назви заголовного синглу, але водночас у ньому є «еклектична» суміш жанрів, включно з ліричними піснями і баладами.

«Не хочу здатися зарозумілим, але ми не стали б випускати цей альбом, якби він не подобався нам самим», — зазначив Джаггер.

Мік пояснив назву альбому. На сленгу «діаманти Гакні» — це уламки скла, що залишаються у вікнах вашого автомобіля, коли їх розбивають уночі в цьому ультрамодному, але далеко не найблагополучнішому лондонському районі.

Під час презентації музиканти також підтвердили кілька гучних чуток, якими обмінювалися фанати. Леді Гага справді записала вокальну партію в пісні Sweet Sound Of Heaven, а над двома треками встиг попрацювати ударник Чарлі Воттс.

Поки що залишається таємницею, чи насправді в записі альбому брали участь сер Пол Маккартні, сер Рінго Старр і Стів Вандер.

Нагадаємо, що Адель, The Rolling Stones та інші світові зірки дали концерт на підтримку України.

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