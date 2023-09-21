Інформація про поїздки за кордон під виглядом волонтера водія Єгорової-Луценко офіційно підтверджена, тепер слово за правоохоронцями, — Дмитро Маринін

Ексдепутат Харківської міської ради Дмитро Маринін вимагає від антикорупційних органів дати належну правову оцінку діям голови Харківської облради Тетяни Єгорової-Луценко, оскільки офіційно була підтверджена Інформація щодо виїзду її відомчого водія на службовому авто за кордон.

Про це харківський політик написав на власній сторінці у фейсбуці.

«Повертаючись до теми, як українські чиновники поводяться під час війни… Вони називають себе „Слугами народу“. Але багато хто з них не уточнює, якого народу вони слуги. Народ України на фронті та в тилу працює на Перемогу над російським тероризмом! Тим часом сім'я голови Харківської облради, Єгорової-Луценко, мабуть вирішила, що на лазурному березі Франції їм буде набагато краще, купуючи там ресторанний бізнес», — зокрема написав він.

При цьому Маринін наголосив, що є «офіційний документ — відповідь Харківської обласної військової адміністрації про те, що водій Єгорової-Луценко Валерій Ключко тричі був внесений до системи „Шлях“ і тричі залишав межі України».

«З якою метою та на якому транспортному засобі він це робив, я вже писав (Шкода Super B, номерний знак АХ0044НЕ). Щодо використання службового автомобіля в особистих цілях та з приводу не задекларованого майна Тетяною Єгоровою-Луценко вже є кілька звернень до НАБУ та НАЗК», — зазначив політик та висловив сподівання, що «наші правоохоронці покажуть нашим європейським партнерам, що правоохоронна система України працює однаково стосовно будь-якого чиновника.

Принцип «Закон один для всіх» є одним із головних для вступу України до Європейської родини як рівноправного її члена".

Також Маринін нагадав, що «за подібне порушення Закону мером Чернігова Владиславом Атрошенком він був рішенням суду відсторонений від посади».

«Висновок напрошується один! Чи може Єгорова-Луценко обіймати свою посаду?! Ось і побачимо, як працюють Закони України для „Слуг народу“. Я, Громадянин України, Дмитро Маринін, маю право вимагати законного рішення. Тому цю мою публікацію прошу розцінювати як звернення до НАБУ, НАЗК та до судової гілки влади в Україні!» — підсумував політик.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в жовтні минулого року чоловік Тетяни Єгорової-Луценко Віталій Луценко на відомчому авто своєї дружини виїжджав за кордон під виглядом волонтера. Автомобілем керував водій голови Харківської облради Валерій Ключко. Метою поїздки було відвідування Франції, де Віталій Луценко оформив угоду щодо придбання ресторану MIDI AU SOLEIL в Каннах. Крім того, чоловік Тетяни Єгорової-Луценко є резидентом Франції та володіє нічним клубом No Name у місті Ніцца.

Напередодні голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що НАЗК перевіряє інформацію щодо цього виїзду за кордон чоловіка голови Харківської облради та проводить моніторинг способу життя Тетяни Єгорової-Луценко.

Також нагадаємо, в лютому цього року суд визнав тодішнього мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у корупційному правопорушенні та відсторонив від посади, яку він обіймав. В суді було доведено, що Атрошенко використав службовий автомобіль, щоб відправити свою дружину за межі України, а потім відправив за кордон свого відомчого водія на приватному авто дружини, щоб той повернув службовий автомобіль до Чернігова.

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