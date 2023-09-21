«Страшна реальність»: екскомандир «Айдара» назвав кількість людей, яких потрібно мобілізувати для перемоги

Для успішного завершення війни Україні необхідно мобілізувати до війська ще 500 тисяч українців.

Таку думку в інтерв'ю «Новинарні» висловив командир штурмової роти батальйону «Айдар» 2014−2015 років, військовий аналітик Євген Дикий.

Дикий певен, що кремль може найближчим часом мобілізувати щонайменше 200 тисяч осіб. При цьому російська армія і так має чисельну перевагу перед ЗСУ. Своєю чергою в деяких українських бригадах через недобір не вистачає третини від особового складу.

Аналітик нагадав тезу, що головна перевага росіян перед Україною — чисельна, адже кількість «гарматного м'яса» в рф величезна. Її ЗСУ могли б компенсувати кращим матеріально-технічним забезпеченням. Але це вже залежить від наших союзників.

«З урахуванням матеріально-технічного забезпечення, і це вже камінь у город союзникам, це додатково означає, що, на жаль нам брак техніки, авіації тощо доводиться компенсувати саме єдиною нашою перевагою — живою силою. Це страшна реальність. Ми могли б воювати меншою кількістю людей, якби в нас було інше технічне забезпечення. Але союзники дають, що дають, а ми 8 років палець об палець не вдарили щоб щось зробити самим», — вважає Дикий.

На його думку, Україні потрібно успішно провести ще не одну хвилю мобілізації і поставити в стрій мінімум півмільйона людей.

«По кількості особового складу на фронті ми не маємо навіть паритету. А є речі, які вирішуються виключно за допомогою особового складу», — пояснив експерт.

При цьому, Дикий вважає, що якби Україна мобілізувала зараз мільйон людей, то війну можна було б завершити вже наступного року.

«Якщо не вдасться протиставити щось мобілізації у рф, ми програємо війну. У такому разі, ця можлива поразка буде навіть заслуженою якоюсь мірою. Ми живемо у суворій реальності. Жодна країна не вступить у війну на нашому боці. І добре, що нам дають хоча б матеріально-технічне забезпечення. Ніхто у світі нам не заважав всі 8 років готуватися до Великої війни», — зазначив Дикий.

Аналітик попереджає: якщо ми не готові заплатити ту ціну, яка потрібна для перемоги, значить у нас не буде перемоги.

«І питання — чи доплатимо ми всю ціну, щоб усе-таки перемогти, чи виявиться, що ми не готові цю ціну доплатити, і виявиться, що нас просто арифметично в якийсь момент не вистачило українців, готових повоювати», — констатує екскомандир «Айдара».

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи наберуть у ЗСУ одночасно 300 тисяч людей.

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