Завершується робочий тиждень з його порадами астрологів всім представникам зодіакального кола. У п`ятницю, 22 вересня, зірки радять діяти рішуче, завершуючі старі справи та беручись за нові. Також час підходить для аналізу втіленного у життя, аби не повторювати зроблені помилки у майбутньому, а також для планування своїх наступних кроків.

Овен

За свої інтереси потрібно буде поборотися, але вас це не налякає і не засмутить, ви готові до бою. Пам'ятайте, що за ним спостерігають люди, прихильність і шана яких дорогого стоять, і постарайтеся показати себе з кращого боку, інформує Ukr.Media.

День підходить для творчих експериментів, нестандартні рішення часто виявляються вдалими. Деякі Овні мають шанс виправити давно скоєні помилки, інші прислухаються до хороших порад і не допустять нових промахів. Вечір принесе приємні звістки та позитивні емоції.

Телець

Настав час показати оточуючим, що ви здатні на те, чого вони зовсім не очікували. Сьогоднішні вчинки та висловлювання Тельців багатьох здивують, але саме завдяки їм у вас з'являться нові шанувальники, союзники та помічники.

Можливі ділові пропозиції, прийнявши які, ви почнете будувати кар'єру в новій області. Це буде непросто, але цікаво. Не виключено незначних фінансових проблем, марних витрат, прорахунків, які призведуть до втрат. Не варто дуже засмучуватися з цього приводу: невдовзі ви все виправите.

Близнюки

День приємних хвилювань та несподіваних пропозицій. Не можна сказати, що його події щось кардинально змінять у вашому житті, але все піде не зовсім так, як ви очікували, може з'явитися щось нове, ймовірні приємні сюрпризи.

Добре проявити ініціативу у справах, особливо якщо ви впевнені в успіху і точно знаєте, що можете досягти його самостійно, без будь-якої підтримки. У Близнюків можливі розбіжності з друзями та близькими, обговорення важливих питань краще відкласти. Часто уникнути сварок допомагають почуття гумору та щира дружелюбність.

Рак

Можливі несподіванки на роботі. У багатьох Раків з'являються нові справи та завдання. Не відразу буде ясно, як до них підступитися, але якщо ви не станете надто хвилюватися, то швидко розберетеся, що до чого. Бажано триматися ближче до досвідчених наставників або просто людей, які можуть допомогти і дати пораду — так ви почуватиметеся набагато впевненіше.

Вечір відмінно підходить для того, щоб поговорити про якісь сімейні справи та проблеми, які останнім часом викликали у вас занепокоєння. Можливо, вдасться знайти несподівано простий вихід із скрутного становища.

Лев

Не поспішайте приймати рішення, а тим більше втілювати їх у життя. Навіть якщо все здається очевидним та ясним, не полінуйтеся ще раз вивчити ситуацію: швидше за все, ви помітите те, на що раніше не звертали уваги. У середині дня можливі зустрічі з друзями чи діловими партнерами, стосунки з якими були неформальними та довірливими.

В цей час Левам варто поговорити про плани на майбутнє — з'являться оригінальні ідеї. З погляду особистих відносин це не найпростіший день, оскільки ви налаштовані критично стосовно тих, хто вам особливо близький і дорогий. Проявіть поблажливість, і сварок не виникне.

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Діва

Можливі несподівані поїздки, значні зміни у планах. Потрібна гнучкість, щоб пристосуватися до ситуації, при цьому не відмовившись від своїх цілей та задумів. У деяких Дів можуть виникнути розбіжності із перевіреними союзниками; всі суперечки стосуватимуться лише ділової сфери, ви не допустите переходу на особистості, обміну докорами.

Не всі представники знаку зможуть зрозуміти, чому кохана людина поводиться так, а не інакше, проте відверта розмова допоможе багато чого прояснити. Буде шанс налагодити стосунки, які останнім часом складалися непросто.

Терези

Перша половина дня минає відносно спокійно. Це чудовий час для того, щоб розібратися з справами, що накопичилися, і навести порядок там, де це можливо. Терезам варто до обіду вирішити фінансові питання: потім це буде складніше.

З наближенням вечора дедалі сильніше стає прагнення спілкування. На щастя, знайти приємну компанію буде неважко: вам зустрінуться і цікаві співрозмовники, і ті, з ким можна весело провести час. Важливо не давати коханій людині приводів для ревнощів — вони можуть надовго затьмарити стосунки.

Скорпіон

Дуже плідний день: вам багато вдається, причому з вирішенням складних завдань ви справляєтеся напрочуд швидко. Можливе врегулювання якихось давніх ділових розбіжностей, початок співробітництва на дуже вигідних для вас умовах. Відмінний день для навчання буде можливість перейняти якийсь корисний досвід.

Ви добре ладнаєте з новими знайомими, а от порозумітися з близькими буде дещо важче. Скорпіонам можуть нагадувати про себе якісь давні невирішені проблеми. Саме вам доведеться докласти зусиль, щоб згладити всі гострі кути.

Стрілець

День дуже неспокійний, але веселий та цікавий. Плани доведеться міняти на ходу, і не один раз — події розвиваються стрімко, але ви все ж таки встигаєте пристосуватися до ситуації і отримати з неї користь. Хороший день для спілкування з представниками протилежної статі, можна дозволити собі трохи пофліртувати (але романтичних планів, що далеко йдуть, краще не будувати).

У Стрільців можливі приємні сюрпризи та подарунки. Втім, вигідні угоди теж не виключені — але лише в тому разі, якщо ви самі проявите ініціативу і наполегливість.

Козоріг

Вам належить багато зробити, і чим раніше ви перейдете від роздумів до активних дій, тим краще. У роботі можна покладатися на інтуїцію, вона не підведе. У середині дня буде шанс зав'язати корисні знайомства або нагадати про себе людям, які колись обіцяли вам підтримку та заступництво.

Скористайтеся своєю чарівністю — воно допоможе швидко отримати бажане. Імовірні поїздки, які складуться вдало, хоча часу та сил заберуть чимало. Зміна обстановки піде на користь Козорогам, які останнім часом були сумні без особливих причин.

Водолій

Вдалий день для вирішення питань, що стосуються вашої кар'єри. Зараз можна визначитися з якимись принциповими моментами, наприклад напрямом її подальшого розвитку. Не треба намагатися негайно втілити все задумане в життя або одразу отримати нагороду за працю: вміння чекати буде дуже доречним.

У Водоліїв можливі приємні несподіванки в сім'ї, гарні новини щодо когось із близьких людей. На другу половину дня можна планувати романтичні поїздки, вони принесуть багато позитивних емоцій.

Риби

Можливі непорозуміння на роботі, не завжди буде легко порозумітися з людьми, з якими ви раніше відмінно ладнали. Здається, що оточуючі надто вимогливі до вас, багато чого чекають і висувають претензії; намагайтеся не реагувати на це надто гостро — стриманість допоможе уникнути суперечок.

Імовірні приємні сюрпризи, несподівані подарунки. На деяких Риб чекають знаки уваги від людей, які давно корисні представникам знака. Вечір підходить для романтичних побачень, а також зустрічей з друзями та сімейних заходів.

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Фото Pixabay

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