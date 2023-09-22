На сайті Київської міської ради з’явилася електронна петиція з вимогою зберегти стадіон «Арсенал» на Печерську та завершити його реконструкцію.

Обґрунтовуючи її подання, автор, відомий журналіст Володимир Фомічов, зазначає, що з 2006 року триває боротьба місцевої громади зі спробами забудовника знищити стадіон. Саме тоді було змінено цільове призначення землі під ним зі «спорту та рекреації» на «багатоповерхову забудову». Кілька років тому київській громаді вдалося відстояти стадіон і завадити планам забудовника.

Однак зараз авторам та підписантам петиції стало відомо, що стадіон знову опинився під загрозою забудови. Адже земельна ділянка під стадіоном перебуває у власності «Укргазбанку», який має намір найближчим часом виставити її на продаж. За інформацією Фомічова, це означає, що стадіон може знов потрапити до рук забудовників.

«Ми вимагаємо, аби КМДА здійснила викуп земельної ділянки № 8 000 000 000:82:033:0013 та нерухомого майна стадіону „Арсенал“, розташованих за адресою: місто Київ, Печерський район, вулиця Михайла Грушевського, 36, а компенсаційні кошти, призначені для „Укргазбанку“, спрямувала на потреби Збройних Сил України. Міська влада має захистити стадіон, адже спортивна інфраструктура — це життєво важлива складова розвитку здорової та потужної нації», — йдеться у тексті петиції.

За інформацією «Економічної правди», згідно зі зміненим цільовим призначенням ділянки, забудовник планує звести на ній багатоквартирний житловий будинок з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році завдяки активності київської громади вдалося відстояти стадіон «Арсенал», щоб на ньому мали змогу тренуватися діти. Наразі стадіон майже повністю реконструйовано за кошти приватного інвестора.

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