«Якщо ми не робитимемо українські концерти, то знов приїдуть «газманови» й «кіркорови»: відомий співак про вплив війни на шоубізнес

Панас Буйний — український співак комедійного жанру, відомий епатажним образом та гострим слівцем у бік ворогів. (Минулого року зйомки його кліпу відбулись у день масованого обстрілу). Панас Буйний всебічно підтримує ЗСУ, взяв участь у великій кількості благодійних концертів та зборів на підтримку армії. З початку війни його пісні підіймають бойовий дух наших воїнів на передовій. Він розповів «ФАКТАМ» про заробітки артистів в час війни.

— Війна вплинула на будь-яку сферу в нашому соціумі, на шоубізнес в тому числі. Два роки ковіду, другий рік війни, зрозуміло, що це важко, але завдяки Силам оборони ми живемо у вільній та незалежній країні. Це найцінніший скарб, попри всі труднощі.

— Які зараз найчастіші витрати в артистів?

— Запис пісень, зйомка відеокліпів, пошиття костюмів та інші операційні витрати. Артист завжди стоїть перед вибором, чи зробити ремонт, чи зняти кліп, чи купити авто або ж записати пісню. І переважно всі видатки йдуть у творчість. Продукти додому також ніхто не відміняв.

— Як ви особисто заробляєте у час війни?

— Дякуючи людям, які слухають наші хіти, ми маємо дохід з роялті та соціальних мереж. Також приїжджаємо вітати молодят або ювілярів на різних святах. 7 жовтня відбудеться концерт у Львові, а також плануємо концертний тур.

— Які взагалі можливості заробітку у співаків?

— Їх достатньо, навіть якщо зайти й пошукати на відомих сайтах роботу, у сфері розваг, то роботи багато, як і пропозицій. Від реклами в соціальних мережах до озвучування різного роду аудіореклами чи фільмів. Можна опанувати для себе нові навички, які будуть корисні в майбутньому для артиста: відеомонтаж, звукозапис чи дикторська майстерність. Головне — підняти «одне місце» з дивану, бо, як відомо, там «доляри» не водяться.

— Злата Огнєвіч в одному інтерв’ю сказала, що артисти мають принаймні мінімальні кошти заробляти на концертах. Чи згодні ви з цим?

— Погоджуюсь зі Златою. Ми живемо в такому світі, що без ресурсів для існування — нікуди! Вже всі сфери адаптувались під війну: СТО, стоматологічні клініки, торговельні центри, туризм і готелі — все це й інше працює. Йде оборот коштів, відповідно, платяться податки та економіка розвивається, тому артисти та сфера розваг не виключення.

Коли я бачу очі людей, які приходять на концерти, та їхню енергію, то розумію, що концерти людям також дуже потрібні. Це часто замінює сеанс в дорогого психолога і духовно наповнює. Про ментальне здоров'я треба піклуватись не менше, ніж дбати про здорове тіло. Багато хто думає, що артисти потопають в мільйонах, але люди бачать тільки вершину айсберга. Артист на сцені, а поза сценою працює величезна команда з 20−30 людей, які забезпечують розвиток культури в Україні. Тому, якщо ми не будемо якісно створювати нові пісні, робити концерти, а глядач не буде йти на концерт, то за деякий час настане пустота. Пізніше знов приїдуть «газманови», «кіркорови» і «лораки», які будуть годувати наших людей московитським л… м. Тому підтримуємо один одного і разом до Перемоги!

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