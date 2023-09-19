Макс Барських заговорив про сім’ю та дітей

Популярний співак Макс Барських, який випустив спільний трек з Надею Дорофєєвою, заговорив про сім’ю та дітей. Артист відверто відповів на запитання про особисте життя. Макс каже, що зараз він готовий до серйозних стосунків, хоче бути коханим і кохати. Проте наразі Барських залишається самотнім.

«У мене нікого не має. Напевно, п'ять-десять років тому я був би один. Зараз, коли в мене був певний час бути самостійним і стати більш повноцінним, то мені здається, що мої майбутні стосунки будуть дуже здорові, без токсичних стосунків, без ревнощів і без якихось проблем. Я хочу стосунки з компромісами і відчуттям одне одного», — розповів Макс Євгену Фешаку.

Артист також зізнався, що мріє про дітей. Але стати батьком зараз ще не готовий, бо може забезпечити дитині необхідні умови, безпеку та стабільність. Він сподівається, що через років п’ять зможе реалізувати себе, як батько.

«Зараз не готовий до дітей, бо стабільності немає, щоб забезпечити дитину безпекою та всім необхідним. Я думаю, що десь років п'ять — і я буду готовий. Можливо, роки три і все», — зазначив Барських.

Варто зазначити, що співак не афішує особисте життя. Йому приписували роман зі співачкою Мішою Романовою. Проте артист заявив, що вони дуже добрі друзі.

Раніше співака хейтили в мережі за виконання російськомовних пісень. На одному з концертів навіть викликали поліцію. Барських на хейт не відповідав, а поступово перекладав пісні українською.

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